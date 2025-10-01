В США запропонували передавати Україні по 10 мільярдів щомісяця: все за рахунок Путіна

Американські експерти оцінюють шанси резолюції на ухвалення, як середні

В Сенат США внесли резолюцію з пропозицією передавати Україні щомісяця по 10 мільярдів доларів. Проте передаватися будуть не американські кошти, а російські — сенатори пропонують брати гроші з заморожених активів російського режиму.

Що треба знати:

В США пропонують Євросоюзу та G7 припинити відмовки та конфіскувати активи РФ

Загальна кількість активів Росії у Європі — понад 200 мільярдів євро

Заморожені активи Росії в США не перевищують п'яти мільярдів доларів

В резолюції, яку опублікували на сайті Конгресу США, міститься заклик до виконавчої влади та лідерів країн G7 і Європейського Союзу нарешті конфіскувати суверенні активи російського режиму, які були заморожені після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Автор резолюції, сенатор від Республіканської партії Джон Кеннеді, пропонує поділити активи на транші розміром в 10 мільярдів доларів кожен та виплачувати їх щомісяця до повного вичерпання активів.

Американські експерти оцінюють шанси резолюції на ухвалення, як середні. Втім, резолюція має виключно рекомендаційний характер та не є законом, який міг би зобов'язати передавати активи Україні. До того ж безпосередньо в США заморожено дуже мало російських активів. В Європі перебуває приблизно 200 мільярдів євро, тоді як знерухомлені Вашингтоном активи Росії не перевищують 5 млрд доларів.

Зазначимо, нещодавно "Телеграф" писав, що Україна може отримати від ЄС 140 мільярдів євро кредиту за рахунок російських заморожених активів, але на шляху до цього — купа підводних каменів, а також пошук варіантів, як обійти опір Угорщини та Словаччини, звичних противників тиску на Москву. Окрім того, залишається небажання Бельгії та бельгійського депозитарію розлучатися із замороженими активами, які приносять чималі прибутки — щоправда, публічно заявляється про так звані "юридичні ризики" та "побоювання".

Також відзначимо, що українські політики визнають — наразі фінансова підтримка європейських партнерів перекриває половину бюджету України на рік. І такої допомоги Київ потребуватиме роками після закінчення війни. В іншому випадку Україна з підірваною післявоєнною економікою просто обвалиться.