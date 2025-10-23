Вже як Путін? Чи має Трамп секретний бункер в Білому домі

Східне крило Білого дому вже почали зносити, а за словами Трампа, там будуватиметься бальний зал

У Вашингтоні назріває один із найгучніших будівельних проєктів президентства Дональда Трампа. Під східним крилом Білого дому планують модернізувати підземний Президентський центр управління у надзвичайних ситуаціях — бункер, який у разі загрози має стати безпечним притулком для президента та осіб адміністрації.

Що варто знати

Дональд Трамп планує повністю знести східне крило Білого дому, а не просто модернізувати його

На цьому місці заплановано будівництво грандіозного бального залу вартістю понад 300 мільйонів доларів, як повідомив сам президент США

За даними ЗМІ, під східним крилом знаходиться таємний бункер Трампа

Про це повідомляють американські ЗМІ. Однак Дональд Трамп особисто підтвердив, що Східне крило хочуть повністю знести, а не реконструювати, щоб з’явилося місце для грандіозного бального залу. За його словами, рішення ухвалили після консультацій з архітекторами, які визнали реконструкцію недоцільною.

Нещодавно Трамп показав журналістам макети майбутнього залу, вартість якого оцінюють у понад 300 мільйонів доларів. Однак відповідаючи на питання журналіста про бальний зал, глава США назвав репортера "третєрозрядним".

Знесення східного крила Білого дому. Фото: Getty Images

Площа цього залу буде 90 000 квадратних фунтів і точно "зачепить" офіс Меланії Трамп та інші службові приміщення. Вміщатиме це приміщення, за словами президента США, до 999 людей.

Знесення східного крила Білого дому. Фото: Getty Images

Втім за даними американських джерел, під східним крилом — секретний бункер Трампа. Його нібито використовують у кризових ситуаціях. Історія із цим таємним бункером президента США нагадує Володимира Путіна, який також відомий таємними укриттями.

