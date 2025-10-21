Як Путін маніпулює дружиною Трампа: маленька перемога для Кремля

Аналітики вважають, що жест Путіна переконав Меланію Трамп пом’якшити позицію щодо Росії

Під час візиту Володимира Путіна на Аляску для участі в історичному саміті з Дональдом Трампом у серпні, дружина очільника США Меланія Трамп передала Путіну лист, в якому висловила занепокоєння щодо викрадених українських дітей. У відповідь повернув кількох дітей до України, що на думку аналітиків змінило ставлення Меланії до Кремля.

Що потрібно знати

В серпні Меланія Трамп передала Путіну лист, у якому висловила тривогу щодо українських дітей

У відповідь Путін повернув кількох дітей, що, на думку аналітиків, змінило риторику Меланії щодо Кремля

Експерти вважають, що через вплив дружини Трамп утримується від підтримки санкцій проти Росії

Про це пише The Week.Виконавчий директор ініціативи Renew Democracy Уріель Епштейн каже, що "жест Путіна зміг переконати Меланію пом'якшити свою агресивну позицію щодо Кремля". Їхнє спілкування триває вже два місяці і риторика пані Трамп міняється — раніше вона казала про викрадених дітей, тепер про зниклих.

Аналітик вважає, що Путін маніпулює Меланією Трамп, використовуючи її співчуття як інструмент впливу на Дональда Трампа:"Путін — традиційний кагебіст. Він зрозумів, що Меланія була ключовим голосом для Трампа. Він запропонував невелику перемогу — кількох дітей — а потім Меланія заспокоїлася", — каже аналітик.

На думку Епштейна в цьому Путін здобув інформаційну та політичну перевагу. На думку аналітика, Трамп відмовляється підтримати санкції проти Росії, попри підтримку 80 зі 100 сенаторів — можливо, через вплив дружини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що експерти вже підкреслювали вплив дружини Трампа на нього. Проте є й інші сили, що впливають на президента США і при цьому вони не лояльні до України.