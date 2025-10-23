Укр

Уже как Путин? Есть ли у Трампа секретный бункер в Белом доме

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Дональд Трамп, Владимир Путин Новость обновлена 23 октября 2025, 17:39
Дональд Трамп, Владимир Путин. Фото Getty Images, коллаж "Телеграфа"

Восточное крыло Белого дома уже начали сносить, а по словам Трампа, там будет строиться бальный зал.

В Вашингтоне назревает один из самых громких строительных проектов президентства Дональда Трампа. Под восточным крылом Белого дома планируют модернизировать подземный Президентский центр управления по чрезвычайным ситуациям — бункер, который в случае угрозы должен стать безопасным убежищем для президента и администрации.

Что нужно знать

  • Дональд Трамп планирует полностью снести восточное крыло Белого дома, а не просто модернизировать его
  • На этом месте запланировано строительство грандиозного бального зала стоимостью более 300 миллионов долларов, как сообщил президент США
  • По данным СМИ, под восточным крылом находится тайный бункер Трампа

Об этом сообщают американские СМИ. Однако Дональд Трамп подтвердил, что Восточное крыло хотят полностью снести, а не реконструировать, чтобы появилось место для грандиозного бального зала. По его словам, решение было принято после консультаций с архитекторами, которые признали реконструкцию нецелесообразной.

Недавно Трамп показал журналистам макеты будущего зала, стоимость которого оценивается более чем в 300 миллионов долларов. Однако отвечая на вопросы журналиста о бальном зале, глава США назвал репортера "третьеразрядным".

Сносят восточное крыло и Белом доме
Снос восточного крыла Белого дома. Фото: Getty Images

Площадь этого зала будет 90 000 квадратных фунтов и точно "заденет" офис Мелании Трамп и другие служебные помещения. Будет вмещать это помещение, по словам президента США, до 999 человек.

Сносят восточное крыло и Белом доме
Снос восточного крыла Белого дома. Фото: Getty Images

Впрочем, по данным американских источников, под восточным крылом — секретный бункер Трампа. Его вроде бы используют в кризисных ситуациях. История с этим тайным бункером президента США напоминает Владимира Путина, также известного тайными укрытиями.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Путин манипулирует женой Трампа. Эксперты считают, что из-за влияния супруги Трамп воздерживается от поддержки санкций против России.

Теги:
#Вашингтон #Белый дом #Бункер #Дональд Трамп