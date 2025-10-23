Уже как Путин? Есть ли у Трампа секретный бункер в Белом доме
-
-
Восточное крыло Белого дома уже начали сносить, а по словам Трампа, там будет строиться бальный зал.
В Вашингтоне назревает один из самых громких строительных проектов президентства Дональда Трампа. Под восточным крылом Белого дома планируют модернизировать подземный Президентский центр управления по чрезвычайным ситуациям — бункер, который в случае угрозы должен стать безопасным убежищем для президента и администрации.
Что нужно знать
- Дональд Трамп планирует полностью снести восточное крыло Белого дома, а не просто модернизировать его
- На этом месте запланировано строительство грандиозного бального зала стоимостью более 300 миллионов долларов, как сообщил президент США
- По данным СМИ, под восточным крылом находится тайный бункер Трампа
Об этом сообщают американские СМИ. Однако Дональд Трамп подтвердил, что Восточное крыло хотят полностью снести, а не реконструировать, чтобы появилось место для грандиозного бального зала. По его словам, решение было принято после консультаций с архитекторами, которые признали реконструкцию нецелесообразной.
Недавно Трамп показал журналистам макеты будущего зала, стоимость которого оценивается более чем в 300 миллионов долларов. Однако отвечая на вопросы журналиста о бальном зале, глава США назвал репортера "третьеразрядным".
Площадь этого зала будет 90 000 квадратных фунтов и точно "заденет" офис Мелании Трамп и другие служебные помещения. Будет вмещать это помещение, по словам президента США, до 999 человек.
Впрочем, по данным американских источников, под восточным крылом — секретный бункер Трампа. Его вроде бы используют в кризисных ситуациях. История с этим тайным бункером президента США напоминает Владимира Путина, также известного тайными укрытиями.
