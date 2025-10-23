Уже как Путин? Есть ли у Трампа секретный бункер в Белом доме

Восточное крыло Белого дома уже начали сносить, а по словам Трампа, там будет строиться бальный зал.

В Вашингтоне назревает один из самых громких строительных проектов президентства Дональда Трампа. Под восточным крылом Белого дома планируют модернизировать подземный Президентский центр управления по чрезвычайным ситуациям — бункер, который в случае угрозы должен стать безопасным убежищем для президента и администрации.

Что нужно знать

Дональд Трамп планирует полностью снести восточное крыло Белого дома, а не просто модернизировать его

На этом месте запланировано строительство грандиозного бального зала стоимостью более 300 миллионов долларов, как сообщил президент США

По данным СМИ, под восточным крылом находится тайный бункер Трампа

Об этом сообщают американские СМИ. Однако Дональд Трамп подтвердил, что Восточное крыло хотят полностью снести, а не реконструировать, чтобы появилось место для грандиозного бального зала. По его словам, решение было принято после консультаций с архитекторами, которые признали реконструкцию нецелесообразной.

Недавно Трамп показал журналистам макеты будущего зала, стоимость которого оценивается более чем в 300 миллионов долларов. Однако отвечая на вопросы журналиста о бальном зале, глава США назвал репортера "третьеразрядным".

Снос восточного крыла Белого дома. Фото: Getty Images

Площадь этого зала будет 90 000 квадратных фунтов и точно "заденет" офис Мелании Трамп и другие служебные помещения. Будет вмещать это помещение, по словам президента США, до 999 человек.

Снос восточного крыла Белого дома. Фото: Getty Images

Впрочем, по данным американских источников, под восточным крылом — секретный бункер Трампа. Его вроде бы используют в кризисных ситуациях. История с этим тайным бункером президента США напоминает Владимира Путина, также известного тайными укрытиями.

