Дипломат пов’язав курс президента США із загрозою консерватизму та прагненням отримати російські активи ціною тиску на Україну

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Дії Дональда Трампа матимуть негативні наслідки для США та республіканців. Разом із партією він руйнує консервативні принципи, необхідні американській економіці.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявив відомий політик і дипломат Роман Безсмертний. Докладніше – у матеріалі: "Негатив щодо України лише добиватиме Трампа, – Безсмертний про тиск США, реакцію Зеленського та мобілізацію".

Чому провал республіканців стане проблемою для Америки

Безсмертний вважає, що політичне саморуйнування Трампа саме по собі не стане втратою для США. Головну небезпеку дипломат убачає в тому, що президент тягне за собою Республіканську партію та підриває консервативну ідеологію.

"Трамп просто знищує себе. Та й Бог із ним, це не втрата для США. Але він убиває Республіканську партію. Ось у чому проблема. Він убиває ідеологію консерватизму, яка вкрай необхідна нинішній Америці, – потрібні консервативні принципи управління економікою", – заявив Безсмертний.

Роман Безсмертний

Водночас дипломат не вважає, що демократи зможуть виправити наслідки такого курсу. На його думку, провал Трампа та республіканців не зробить ліві економічні підходи рішенням для країни.

"Трамп і республіканці зазнають провалу, але якщо хтось думає, що демократи здатні врятувати Америку своїми лівими підходами, то це величезна помилка", – наголосив Безсмертний.

Як російські активи пов’язані з тиском на Україну

Говорячи про мотиви Трампа у зовнішній політиці, Безсмертний назвав головними цінностями президента долар, майно та бізнес. На думку дипломата, президент РФ Володимир Путін використовує цей інтерес і обіцяє можливість отримати активи "Лукойлу" та "Північного потоку" в обмін на тиск на Україну.

"Путін повісив перед ним, як перед віслюком, в’язку сіна у вигляді активів "Лукойлу" та активів "Північного потоку". І каже: "Дотисни Україну – і це буде твоїм", – сказав Безсмертний.

Дипломат оцінив активи "Лукойлу" в Європі у 10 мільярдів, а в Африці – ще у 10 мільярдів. Він також звернув увагу, що Трамп зняв санкції з європейських заправок компанії, зокрема болгарських. За словами Безсмертного, їх націоналізував парламент.

Чому Європа відкидає пропозиції щодо нафти й газу

За словами Безсмертного, пропозиції Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера передбачають постачання нафти й газу до Європи, а також розподіл певної суми між Росією та Україною на відбудову. Однак позиція Європи щодо російських енергоносіїв уже завадила планам, пов’язаним із "Північним потоком".

"Але щодо "Північного потоку" європейці сказали "ні". У них є принцип: ані грама російського газу й нафти. І це миттєво відпало. Європа виступає проти не лише торгівлі з Росією, а й товарів російського походження", – заявив Безсмертний.

Дипломат вважає, що оточення Трампа не пояснює йому, наскільки важливою є правова база ЄС для таких домовленостей. На його думку, зміна продавця не змінює походження енергоресурсів і не відкриває їм доступу на європейський ринок.

"І не має значення, чи продає ці товари Трамп, Кушнер або Віткофф. Європа їх не купуватиме", – наголосив Безсмертний.

Як повідомляв "Телеграф", лідери США, Китаю та РФ можуть провести тристоронню зустріч на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). За всю історію відносин між трьома країнами офіційний саміт у такому форматі жодного разу не проводився.