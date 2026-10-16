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Мільйони на рахунках. Помічники Трампа в жаху від розбагатілої за рік Меланії

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Дональд та Меланія Трамп Новина оновлена 16 жовтня 2026, 17:14
Дональд та Меланія Трамп. Фото Getty Images/ШІ "Телеграф"

Фінансова незалежність перша леді непокоїть оточення президента

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У Білому домі побоюються, що фінансово незалежна Меланія Трамп може піти від скандального чоловіка. Її власні доходи та зникнення з публічного життя посилюють тривогу: подружжя майже не з’являється разом на заходах, а перша леді рідко виходить у світ.

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Рідкісні появи та напруженість серед помічників

Письменник Майкл Вулфф пов’язує напруженість серед помічників президента з комерційними проєктами Меланії. На його думку, Дональд Трамп не заперечує проти заробітків дружини, але невдоволений, коли вона привертає до себе увагу.

Меланія Трамп

"Цього року ми майже зовсім не бачили першої леді", – сказала журналістка Джоанна Коулз у подкасті Inside Trump's Head. Вона обговорювала появу Меланії на фіналі чемпіонату світу з футболу, повідомляє Irish Star.

Мільйони від фільму та колекційних предметів

Згідно з декларацією президента, опублікованою 30 червня 2026 року, у 2025 році компанія Меланії MKT World LLC отримала понад $17,2 млн доходу за трьома напрямами, пише TechTimes.

Ліцензійна угода, пов’язана з документальним фільмом Melania, принесла $10,71 млн чистого доходу. Продаж NFT та інших колекційних предметів приніс $6 011 259, мемуари – $521 161.

Меланія ділить час між Нью-Йорком і Флоридою. Ще до інавгурації 2025 року вона розповіла Fox News, що має намір жити між Білим домом, Trump Tower і Мар-а-Лаго.

Раніше ми писали, що отримає Меланія Трамп у разі смерті чоловіка на посаді президента. Також відомо, хто замінить Трампа в Білому домі.

Теги:
#Білий дім #Дональд Трамп #Меланія Трамп