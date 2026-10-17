Трамп заблокував "пекельні" санкції проти Росії. Що може отримати Кремль і чим це загрожує Україні

Указ зупинив запровадження мит до 100% за кілька днів до набуття ними чинності

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Президент США Дональд Трамп 16 жовтня призупинив дію ключових санкцій і мит, пов’язаних із Росією. Обмеження стосувалися, зокрема, країн, які купують російські нафту й газ. Білий дім оприлюднив відповідний указ за кілька днів до того, як обмеження мали набути чинності.

"Телеграф" проаналізував, до яких наслідків може призвести це рішення Трампа. Розібратися в темі допоміг штучний інтелект ChatGPT.

Трамп зупинив санкції проти покупців російської нафти й газу

Про це повідомляє Reuters. Закон передбачав мита до 100% на всі товари, які США імпортують із п’яти найбільших покупців російської нафти або газу. Такі самі заходи мали поширюватися на країни, які свідомо купуватимуть ці енергоносії через 30 днів після ухвалення закону, а також на п’ятьох найбільших помічників Росії в обході санкцій.

"Я подав до Конгресу докази того, що надання такого звільнення від санкцій на цьому етапі відповідає національним інтересам Сполучених Штатів", – заявив Трамп.

У середині вересня Трамп підписав закон про санкції проти Росії та Ірану, названий на честь покійного сенатора-республіканця Ліндсі Грема. Грем був головним прихильником документа в Конгресі. Указ також залишає президенту право вирішувати, чи потрібні подальші заходи.

Дональд Трамп. Фото: x.com/WhiteHouse

Нафтові доходи залишаються ресурсом для війни

Експорт енергоносіїв – важливе джерело коштів для російської воєнної економіки. Ці надходження допомагають фінансувати бойові дії, закуповувати озброєння й підтримувати військово-промисловий комплекс. Без додаткових санкцій Кремлю легше зберегти цей фінансовий потік.

Для України окремий ризик виникає, якщо Вашингтон одночасно обмежуватиме економічний тиск на Росію і закликатиме Київ припинити удари по російській нафтовій інфраструктурі. У такому разі Україна матиме менше можливостей впливати на воєнну економіку противника.

Небезпека зростатиме, якщо США водночас скоротять військову чи дипломатичну підтримку. Водночас спроможність Росії продовжувати війну залежить і від того, наскільки ефективно вона перетворюватиме отримані кошти на військові результати.

Які сигнали отримує Москва від Вашингтона

Санкційна пауза дає Кремлю підстави вважати, що політика США залежить від політичної та економічної кон’юнктури. На готовність Вашингтона вдаватися до жорстких заходів впливають ціни на енергоносії, вибори, відносини з іншими державами та перспективи переговорів.

Якщо Москва вирішить, що Вашингтон відступатиме від економічного тиску заради власних інтересів, у Росії буде менше стимулів до поступок. Кремль також дістає нагоду перевірити межі американської рішучості: чи готові США платити політичну й економічну ціну за виконання санкційних погроз.

Для адміністрації Трампа важливо стримати ціни на пальне напередодні проміжних виборів до Конгресу. Тому внутрішні економічні й політичні інтереси США можуть переважити прагнення посилити тиск на Росію.

Розбіжності із союзниками дають Кремлю простір для маневру

Якщо європейські уряди прагнутимуть посилити санкції, а адміністрація США зосередиться на інших цілях, Москва отримає більше простору для дипломатичного маневру. Кремль зацікавлений скористатися такими розбіжностями, щоб послабити західну єдність.

Співпраця з великими покупцями російських енергоносіїв також підтримує міжнародні позиції Росії. Масштаб її дипломатичного виграшу залежатиме від того, наскільки узгоджено діятимуть США та європейські союзники України.

Менш передбачувана політика США спонукає Європу розвивати оборонне виробництво, фінансувати українську армію та координувати санкції. Швидко замінити всі американські можливості буде складно. Та якщо Європа тривалий час посилюватиме підтримку, Київ зможе менше залежати від рішень однієї адміністрації.

Три сценарії після санкційної паузи

Перший сценарій – Росія використовує паузу, щоб продовжити війну. Москва зберігає доходи від енергоносіїв, фінансує військові потреби й розраховує затягнути бойові дії. Стратегічне становище України погіршуватиметься, якщо США й далі тиснутимуть на Київ через удари по російській енергетиці, але не посилюватимуть тиск на Кремль.

Другий сценарій – Вашингтон використовує гнучкість у санкційній політиці як інструмент переговорів. Адміністрація Трампа розраховує, що економічні поступки допоможуть домовитися про завершення війни. Для України такий підхід матиме сенс лише за умови конкретних і взаємних кроків Росії, дієвого контролю за виконанням домовленостей і належної реакції на порушення.

Третій сценарій – Європа посилює власну підтримку України. Європейські держави активніше інвестують в оборону й відіграють більшу роль у стримуванні Росії. Усі три сценарії можуть розгортатися паралельно: Кремль користуватиметься економічною паузою, США продовжуватимуть переговори, а європейські союзники посилюватимуть допомогу Києву.

Раніше "Телеграф" розповідав, як різко змінювалося ставлення Трампа до президента України Володимира Зеленського. Це – справжні "гойдалки".