Діти у радянській формі та російському сарафані на Геловіні у Білому домі. Трамп подає сигнал Путіну? (відео)

Перша леді торкнулася кашкета "танкіста"

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В Білому домі 29 жовтня відбулося святкування Геловіну, на який прийшли хлопчик у костюмі радянського танкіста та дівчинка у вбранні, стилізованому під російський народний сарафан. Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія пригостили їх солодощами.

"Телеграф" розповідає про святкування Геловіну в Білому домі та його політичний контекст. Розкрити тему допоміг штучний інтелект ChatGPT.

Російські медіа активно поширюють цей епізод, акцентуючи на радянській військовій формі. На рукаві хлопчика був шеврон танкових військ, а його кашкет привернув увагу першої леді США.

Як дітей зустріли на Південній галявині

Меланія Трамп роздивилася незвичайний головний убір хлопчика й торкнулася його. До президентського подружжя підійшла й дівчинка в російському народному вбранні. Потім діти пішли далі, а момент зустрічі потрапив у трансляцію на офіційному YouTube-каналі Білого дому.

Діти у радянському та російському костюмах біля президентського подружжя. Фото: скріншот відео

Як святковий кадр стає політичним інструментом

Російські медіа винесли радянський образ хлопчика в заголовки. Увага зміщується зі звичайного роздавання солодощів на присутність символіки СРСР поруч із президентом США. Для російської пропаганди це зручний матеріал: такі кадри створюють враження, ніби навіть у Білому домі прихильно ставляться до цієї символіки.

Під час святкування над Білим домом пролетів літак Air Force One. Фото: whitehouse

На тлі повномасштабної війни Росії проти України поєднання радянського військового кашкета, російського народного костюма й американської президентської резиденції утворює впізнаваний візуальний сюжет. Російська пропаганда може використати його, щоб нав’язувати аудиторії уявлення про культурну близькість Вашингтона й Москви.

Святкування Геловіну у Білому домі. Фото: whitehouse

Проте, за оцінкою ШІ, є кілька обставин, які не дозволяють говорити про свідомий сигнал Трампа Москві. Геловін передбачає історичні, національні та військові перевтілення. Трамп, як зазвичай, роздавав дітям солодощі, а Меланія просто відреагувала на незвичайний кашкет.

Водночас це дало російській пропаганду чудовий матеріал. Увагу першої леді до головного убору хлопчика дає російським медіа особливо вигідний фрагмент: її увагу до вбрання можна подати як схвалення символіки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що агресивна поведінка Трампа змусила заговорити про його відставку. Він накинувся на журналіста.