Первая леди коснулась "кошката" танкиста

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В Белом доме 29 октября состоялось празднование Хэллоуина, на который пришли мальчик в костюме советского танкиста и девочка в наряде, стилизованном под русский народный сарафан. Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания угостили их сладостями.

"Телеграф" рассказывает о праздновании Хэллоуина в Белом доме и его политическом контексте. Раскрыть тему помог искусственный интеллект ChatGPT.

Российские СМИ активно распространяют этот эпизод, акцентируя на советской военной форме. На рукаве мальчика был шеврон танковых войск, а его фуражка привлекла внимание первой леди США.

Как детей встретили на Южной лужайке

Мелания Трамп разглядела необычный головной убор мальчика и коснулась его. К президентской паре подошла и девочка в русской народной одежде. Затем дети пошли дальше, а момент встречи попал в трансляцию на официальном YouTube канале Белого дома.

Дети в советском и русском костюмах у президентских супругов. Фото: скриншот видео

Как праздничный кадр становится политическим инструментом

Российские медиа вынесли советский образ мальчика в заголовки. Внимание смещается с обычной раздачи сладостей на присутствие символики СССР рядом с президентом США. Для российской пропаганды это удобный материал: такие кадры создают впечатление, что даже в Белом доме благосклонно относятся к этой символике.

Во время празднования над Белым домом пролетел самолет Air Force One. Фото: whitehouse

На фоне полномасштабной войны России против Украины сочетание советской военной фуражки, русского народного костюма и американской президентской резиденции образует узнаваемый визуальный сюжет. Российская пропаганда может использовать его, чтобы навязывать аудитории представление о культурной близости Вашингтона и Москвы.

Празднование Хэллоуина в Белом доме. Фото: whitehouse

Однако, по оценке ИИ, есть несколько обстоятельств, не позволяющих говорить о сознательном сигнале Трампа Москве. Хэллоуин предполагает исторические, национальные и военные перевоплощения. Трамп, как обычно, раздавал детям сладости, а Мелания просто отреагировала на необычную фуражку.

В то же время это дало российской пропаганде отличный материал. Внимание первой леди к головному убору мальчика дает российским медиа особо выгодный фрагмент: ее внимание к наряду можно представить как одобрение символики.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что агрессивное поведение Трампа заставило заговорить о его отставке. Он набросился на журналиста.