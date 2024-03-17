Более сотни за пачку: в Украине планируют повысить цены на сигареты

К 2028 году ставка будет постепенно расти и в конце составит около 90 евро за 1000 сигарет

Уже в июле текущего года цены на сигареты могут существенно возрасти. Кабмин планирует согласовать законопроект, предусматривающий повышение акцизного налога для табачных изделий.

Об этом, в частности, написал народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram. Он отметил, что в проекте закона также предполагается переход по ставкам в гривне к евро.

"По расчетам Минфина это принесет в 2025 году в сумме около 621 млн грн, в 2026 году – 5 000 млн грн, в 2027 году – 9 379 млн грн, в 2028 году – 13 853 млн грн", — написал нардеп.

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Кроме того, Железняк выложил в своем Telegram и сравнительную таблицу к проекту Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по пересмотру ставок акцизного налога на табачные изделия". Согласно документу, законопроект предлагает внести ряд изменений в Налоговый кодекс Украины, а также, как и писал нардеп, устанавливает ставку акцизного налога не в гривнах, а в евро.

Кроме того, проектом Закона предлагается постепенно повышать ставку акцизов для табачных изделий до действующего в ЕС минимального нормативного значения. Согласно директивам Евросоюза, общий акцизный налог на табак должен составлять не менее 60% от средневзвешенной розничной цены пачки сигарет и не менее 90 евро за 1000 сигарет. В настоящее время в Украине этот налог составляет примерно 60 евро за 1000 сигарет.

Если законопроект поддержат депутаты, то уже с июля ставка акциза на сигареты составит 47 евро (или около 1987 грн) за 1000 сигарет с фильтром. К 2028 году ставка будет постепенно расти и в конце составит около 90 евро за 1000 сигарет.

Если же говорить о ближайшем будущем, то в случае одобрения законопроекта и принятия собственно Закона уже в июле цены на сигареты возрастут. Пачка сигарет, которая сейчас стоит, примером, 80 грн, только вследствие удорожания акциза, будет стоить почти 101 грн.

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