В Україні піднялися ціни на бензин та дизель: скільки коштує заправити авто

У вартості додали всі види пального

Українські АЗС станом на 15 березня продовжують підіймати ціни на бензин та дизель. Так, заправитися стало дорожче всіма видами. Єдиним видом пального, який не змінився у вартості, став автогаз.

Про зміни у цінах на пальне йдеться в Консалтинговій групі "А-95". Зазначимо, що найбільше додав у вартості бензин марки А-92.

Як змінилися ціни на пальне

Отже, преміальний бензин А-95 у середньому здорожчав на 9 коп./літр. Тепер він коштує 55,69 грн/літр. Бензин марки А-95 піднявся у ціні на 15 коп./літр (52,19 грн/літр). А-92, своєю чергою, додав у вартості на 21 коп./літр — 49,05 грн/літр. Автогаз, своєю чергою, навіть "скинув" 1 коп./літр.

Щодо АЗС, то найдорожче коштує заправитися А-95+ на Shell — 59,49 грн/літр. Найдешевше можна заправитися бензином марки А-92 — йдеться про мережу "Олас" у Рівненській області. Там ціна становить 47,20 грн/літр. Автогаз, своєю чергою, найдешевше купувати у Житомирській області в мережі "Marshal" — 25,40 грн/літр.

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