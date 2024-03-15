Ціни знову зросли: скільки коштує в Києві трикімнатна квартира

Найдорожчі квартири, традиційно, продаються в Печерському районі столиці

У Києві продовжує спостерігатися стабільне подорожчання вартості житла. Це стосується як первинного, так і вторинного ринку нерухомості. Експерти зазначають, що ціни на нерухомість уже зрівнялися з тими, що були зафіксовані до початку війни та продовжують поступово зростати.

Загалом ціна на квартиру в столиці залежить від розташування та рівня комфорту. Про стан ринку нерухомості у Києві докладніше розповіли на офіційному сайті ЛУН.

Середня ціна 3-кімнатної квартири на вторинному ринку столиці становить 150 тисяч доларів США. Найдорожче житло на "вторинці" продається у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва.

Наприклад, 3-кімнатна квартира на Печерську коштуватиме покупцям 315 500 тисяч доларів, у Шевченківському — 189 тисяч доларів, а в Голосіївському — 145 тисяч доларів.

На вторинному ринку "найдешевші" квартири продаються в Дніпровському ( 105 000 $ ), Святошинському ( 92 000 $ ) та Деснянському ( 73 000 $ ) районах Києва.

Найдорожчі квартири продаються на Печерську

Вартість квартири на "вторинці" залежить не тільки від району, в якому вона розташована, але й від того, чи зроблено в ній ремонт.

Наприклад, 3-кімнатна квартира з ремонтом на вторинному ринку коштуватиме на 20 — 40 тисяч доларів дорожче, ніж без нього.

Квартири з ремонтом коштують дорожче, ніж без нього

Квартиру без ремонту можна купити на 20 тисяч доларів дешевше

На первинному ринку нерухомості у Києві спостерігається стабільне подорожчання вартості квартир.

Так, за метр квадратний у новобудові у березні 2024 року просять у середньому 49 000 гривень.

Середня ціна квадратного метра на "первинці" складає 49 тисяч гривень

Найдорожчі 3-кімнатні квартири на "первинці" традиційно продаються у Печерському, Шевченківському, Подільському та Голосіївському районах.

У Печерському районі Києва доведеться віддати за квадратний метр у новобудові 85 900 гривень, у Шевченківському районі — 60 600 гривень, у Подільському районі — 59 800 гривень, а в Голосіївському — 50 900 гривень.

Найнижчі ціни за метр квадратний у новобудові зафіксовані у Дарницькому ( 41 000 гривень ) та Деснянському ( 38 400 гривень ) районах Києва.

Найдорожчі квартири продаються на Печерську

Вартість оренди 2-кімнатної квартири у Києві стартує від 12 тисяч гривень на місяць. Ціна залежить від району, розташування будинку та рівня комфорту.

Середня вартість оренди трешок у Києві по районах

Раніше "Телеграф " розповідав про те, що у Києві продають шикарну квартиру за 6 мільйонів доларів. Розкішні апартаменти розташовані в одному з наймальовничіших куточків міста на території ЖК Diamond Hill.