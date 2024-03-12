Три популярні овочі подешевшали в супермаркетах України: актуальні ціни
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Найбільше змінився цінник на моркву
У березні у великих українських супермаркетах змінилися ціни на деякі харчові продукти, зокрема подешевшали й овочі. "Телеграф" розповідає, що цієї весни стало вигідніше купувати.
За даними порталу Мінфін, спад цін помічений на картоплю, буряки, а також моркву. Вартість цих овочів змінюється протягом кількох місяців.
Цінники на зазначені товари змінилися практично однаково на кожен з овочів — у межах двох гривень.
Ціни на буряки в супермаркетах
У середньому цей овоч зараз продають по 16,56 за кілограм. Раніше його вартість складала 18,33. Таким чином, за останній місяць він подешевшав на 1,77.
Ціни на картопля в супермаркетах
Картопля також стала дешевшою в перший місяць весни. Наразі овоч можна придбати в середньому за ціною 24,88. Місяцем раніше вартість становила 26,01. Таким чином, овоч подешевшав на 1,13.
Молода картопля тим часом також подешевшала і тепер її продають по 27,58. З лютого до березня вартість впала на 1,43.
Ціни на моркву в супермаркетах
Морква у березні можна придбати в середньому по 11,38 за кілограм. Минулого місяця вартість становила 13,92. Тобто, за цей період овоч став дешевшим на 2,54.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писало про те, що в березні в Україні змінилися ціни на курячі яйця. Стало відомо, скільки зараз продукт коштує у супермаркетах.