Три популярні овочі подешевшали в супермаркетах України: актуальні ціни

Найбільше змінився цінник на моркву

У березні у великих українських супермаркетах змінилися ціни на деякі харчові продукти, зокрема подешевшали й овочі. "Телеграф" розповідає, що цієї весни стало вигідніше купувати.

За даними порталу Мінфін, спад цін помічений на картоплю, буряки, а також моркву. Вартість цих овочів змінюється протягом кількох місяців.

Цінники на зазначені товари змінилися практично однаково на кожен з овочів — у межах двох гривень.

Ціни на буряки в супермаркетах

У середньому цей овоч зараз продають по 16,56 за кілограм. Раніше його вартість складала 18,33. Таким чином, за останній місяць він подешевшав на 1,77.

Ціни на картопля в супермаркетах

Картопля також стала дешевшою в перший місяць весни. Наразі овоч можна придбати в середньому за ціною 24,88. Місяцем раніше вартість становила 26,01. Таким чином, овоч подешевшав на 1,13.

Молода картопля тим часом також подешевшала і тепер її продають по 27,58. З лютого до березня вартість впала на 1,43.

Ціни на моркву в супермаркетах

Морква у березні можна придбати в середньому по 11,38 за кілограм. Минулого місяця вартість становила 13,92. Тобто, за цей період овоч став дешевшим на 2,54.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писало про те, що в березні в Україні змінилися ціни на курячі яйця. Стало відомо, скільки зараз продукт коштує у супермаркетах.