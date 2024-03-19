Не тільки бойфренд Пренткович. ТОП-5 зашкварів зі втечами зірок

Чимало відомих персон поїхали за кордон

Днями бойфренд відомої блогерки Тані Пренткович Андрій Гонковський натякнув на плани переїхати за кордон. Вийде у нього це зробити чи ні після цього — інтрига. Раніше чоловік осоромився виїздом на Мальдіви по волонтерській посвідці. Переліт сотень тисяч кілометрів чоловік назвав "спонтанним рішенням".

Блогерка Таня Пренткович з бойфрендом Андрієм Гонковським

"Телеграф" згадує найвідоміші п’ять зашкварів із публічними людьми, які втекли з України. Отже:

Комік Андрій Щегель

Це вибір хлопців – вмирати, сказав комік та учасник подкасту Srakadupa 32-річний Андрій Щегель після перетину кордону України в березні 2023 року. Чоловік скористався правом виїзду як митець від Мінкульту і з того часу не повертався.

Андрій Щегель

Своє рішення він пояснив в інтерв’ю Роману Скрипіну, що тільки долало йому проблем. Ось Андрій розповів, що він перебував у Туреччині, де добре проводив час у комфортній психологічній обстановці.

"Я в Туреччині. З*бався, як пацюк. У мене три повістки. Мої повістки – це дві з Рахова і одна з Надвірної. Я не боюсь військкомів… Визначаю себе як вільну людину. Зрозумів, що мені некомфортно і що я більше не можу і знайшов собі спосіб з*батися і пожити в комфортній психологічній обстановці", — сказав Щегель.

На артиста подав до суду продюсер Сергій Чудаєв за порушення контракту та репутаційні збитки. Сам Щегель наразі перебуває у CША. А артистам суттєво ускладнили виїзд після кроку Щегеля.

Ведучий Олексій Печій

Ведучий 24 каналу Олексій Печій поїхав у відрядження на Саміт ЄС (тривав 14-15 грудня 2023 року) і вирішив не повертатися. Журналіст втік з України, чим викликав хвилю обурення серед земляків і колег.

Пояснення Печія не допомогло — чоловік сказав, що триматиме міжнародний фронт. Мовляв, на саміті він зрозумів, що Україні бракує горизонтальної комунікації з західним суспільством. І ухвалив складне рішення лишитися.

Олексій Печій

Колишні роботодавці Печія вважають інакше — той просто всіх обманув.

Хореограф Влад Яма

Влад Яма з дружиною Ліліаною та сином Леоном мешкають у США

Танцюрист і хореограф, суддя "Танців з зірками" 41-річний Влад Яма живе у Маямі, США. Він перебрався туди з дружиною Ліліаною та сином Леоном на початку повномасштабного вторгнення Росії. Весь цей час танцюристу прилітає хейт та звинувачення у порушенні закону, зраді, недоречній поведінці тощо.

Яма каже, що легально покинув територію України 24 лютого, про це він сам пояснив в інтерв’ю Славі Дьоміну "Слава +". Водночас інсайдер "Обозревателя" розповів, що Яма дав хабаря прикордонникам. Мовляв, той планував побудувати кар'єру в США, але не вийшло. Зараз він нібито хоче повернутися в Україні, щоб заробляти гроші та добудувати тут будинок.

Зараз Яма працює тренером з танців у студії Miamy Dance Academy, зіркового танцюриста можна побачити на відео на Instagram-сторінці школи. Серед його колег по роботі є громадяни Росії.

Яма працює тренером в Miamy Dance Academy

Спершу чоловік займався проведенням благодійних майстер-класів та вечірок, де збирав гроші на ЗСУ. Благі наміри не завжди приносять очікуваний результат:

Підібрав валізу зі смітника для ЗСУ;

В день атаки на Умань запостив фотку з голим торсом і трусами та підписом "Тримаємось";

Взяв участь у благодійній вечірці з російською назвою "Все свои".

Комік Олександр Еллерт

37-річний комік та переможець "Холостячки" Олександр Еллерт влітку 2022 року виїхав до США. Як пояснював сам Еллерт, він мав взяти участь у концерті з нагоди Дня Незалежності України. Після закінчення заходу до України не повернувся.

Нині чоловік перебуває у США, де виступає зі стендап-концертами, щоправда, російською.

Еллерт виступає у США російською мовою

Сам комік зіткнувся з хейтом від шанувальників у соцмережах, на які відповідав у грубій формі. Він просив підписників "від*атися", переконуючи, що виїхав на законних підставах, проте не сказав, яких.

Онук Ротару Анатолій Євдокименко

30-річний музикант Анатолій Євдокименко, онук співачки Софії Ротару, на початку березня 2022 року намагався нелегально втекти до Молдови. Він був разом з батьком Русланом, але спроба виявилася невдалою — їх схопили прикордонники.

Анатолій Євдокименко

Однак Анатолію все ж таки вдалося виїхати з України. Влітку 2022 року чоловік показався у Парижі. Яким чином Анатолій перетнув кордон – невідомо. Нині він продовжує записувати треки й розвивати свою музичну кар’єру закордоном.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Злата Огнєвіч відправилася на відпочинок у Таїланд. За це вона отримала масу хейту.