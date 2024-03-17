Чоловік блогерки Пренткович після скандалу з Мальдівами вирішив переїхати за кордон

Гонковський вирішив якимось чином переїхати з воюючої країни

Чоловік скандальної блогерки Тетяни Пренткович з Тернополя, Андрій Гонковський, повідомив, що через постійні погрози, що надходять до їхньої сім'ї, зокрема після поїздки на Мальдіви під час війни, вони вирішили переїхати за кордон.

"Одне з найважчих рішень у житті", за словами блогера, він прийняв через загрозу для дітей, яка нібито виникла після подій на Мальдівах. Деякі висловлення Гонковського викликають припущення, що мова йде про саме виїзд за межі країни.

Чоловік Пренткович згадав, як торік він обдумував цю тему в одній зі своїх публікацій у сторіс Інстаграму. "Раніше завжди було бажання жити в інших країнах, а цього року зрозумів, що хочеться жити тільки тут… не знаю, як буде далі, але зараз бажання таке".

Бізнесмен вирішив переїхати через "конкретні погрози", які надійшли на його адресу та адресу його родини. За його словами, поліція нібито відмовилася реагувати на погрозливі текстові повідомлення і заявила, що зв'яжеться з недоброзичливцями лише після отримання телефонних дзвінків або особистих звернень.

"Все це спонукало мене до рішення. Ми переїжджаємо", — підсумував Гонковський. Яким чином чоловік хоче перетнути кордон у воєнний час — невідомо.

Нагадаємо, що скандал з Пренткович та її цивільним чоловіком спалахнув у кінці січня 2024 року. Блогер вирушив до Польщі на благодійний захід у якості волонтера, але несподівано опинився на Мальдівах у компанії своєї коханої та дітей. На думку самої Пренткович, їй з чоловіком "можна" виїжджати на дороговартісні курорти, адже вони "роблять багато хорошого".

Пізніше у Центрі протидії дезінформації прокоментували скандал з подружжям блогерів. Там рішуче засудили наратив про те, що нібито українцям, які підтримують військових та цивільних, "дозволяється" відпочивати за кордоном. Також дівчина загиблого українського пілота "Джуса" Андрія Пільщикова заявила, що своїми діями блогери принизили українців.