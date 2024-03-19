Не только бойфренд Пренткович. ТОП-5 зашкваров с бегством звезд

Многие известные персоны уехали за границу

На днях бойфренд известной блоггерши Тани Пренткович Андрей Гонковский намекнул на планы переехать за границу. Получится ли у него это сделать — интрига. Ранее мужчина оконфузился выездом на Мальдивы по волонтерскому удостоверению. Перелет сотен тысяч километров мужчина назвал "спонтанным решением".

Блоггерша Таня Пренткович с бойфрендом Андреем Гонковским

"Телеграф" вспоминает самые известные пять зашкваров с бежавшими из Украины публичными людьми. Итак:

Комик Андрей Щегель

Это выбор ребят – умирать, сказал комик и участник подкаста Srakadupa 32-летний Андрей Щегель после пересечения границы Украины в марте 2023 года. Мужчина воспользовался правом выезда как артист от Минкульта и с тех пор не возвращался.

Андрей Щегель

Свое решение он объяснил в интервью Роману Скрипину, что только добавило проблем. Андрей рассказал, что он находился в Турции, где хорошо проводил время в комфортной психологической обстановке.

"Я в Турции. С*бался как крыса. У меня три повестки. Мои повестки — это две из Рахова и одна из Надворной. Я не боюсь военкомов… Считаю себя свободным человеком. Понял, что мне некомфортно и что я больше не могу и нашел себе способ с*баться и пожить в комфортной психологической обстановке", — сказал Щегель.

На артиста подал в суд продюсер Сергей Чудаев за нарушение контракта и репутационный ущерб. Сам Щегель находится в США. Другим артистам существенно усложнили выезд после шага Щегеля.

Ведущий Алексей Печий

Ведущий 24 канала Алексей Печий уехал в командировку на Саммит ЕС (длился 14-15 декабря 2023 года) и решил не возвращаться. Журналист сбежал из Украины, чем вызвал волну возмущения среди земляков и коллег.

Объяснение Печия не помогло — мужчина сказал, что будет держать международный фронт. Мол, на саммите он понял, что Украине не хватает горизонтальной коммуникации с западным обществом. И принял сложное решение остаться.

Алексей Печий

Бывшие работодатели Печия считают иначе — тот просто всех обманул.

Хореограф Влад Яма

Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном живут в США

Танцор и хореограф, судья "Танцев со звездами" 41-летний Влад Яма живет в Майами, США. Он переехал туда с женой Лилианой и сыном Леоном в начале полномасштабного вторжения России. Все это время танцору прилетает хейт и обвинения в нарушении закона, измене, неуместном поведении и т.д.

Яма говорит, что легально покинул территорию Украины 24 февраля, об этом он сам объяснил в интервью Славе Демину "Слава+ ". В то же время инсайдер "Обозревателя" рассказал, что Яма дал взятки пограничникам. Мол, тот планировал построить карьеру в США, но не получилось. Сейчас он якобы хочет вернуться в Украину, чтобы зарабатывать деньги и достроить здесь дом.

Сейчас Яма работает тренером по танцам в студии Miamy Dance Academy, звездного танцора можно увидеть на видео на Instagram-странице школы. Среди его коллег по работе есть граждане России.

Яма работает тренером в Miamy Dance Academy

Сначала мужчина занимался проведением благотворительных мастер-классов и вечеринок, где собирал деньги на ВСУ. Благие намерения не всегда приносят ожидаемый результат:

Подобрал чемодан из свалки для ВСУ;

В день атаки на Умань запостил фото с голым торсом и трусами и подписью "Держимся";

Участвовал в благотворительной вечеринке с русским названием "Все свои".

Комик Александр Эллерт

37-летний комик и победитель "Холостячки" Александр Эллерт летом 2022 года уехал в США. Как объяснял сам Эллерт, он должен был принять участие в концерте по случаю Дня Независимости Украины. После окончания мероприятия в Украину не вернулся.

В настоящее время мужчина находится в США, где выступает со стендап-концертами, правда, на русском.

Эллерт выступает в США на русском языке

Сам комик столкнулся с хейтом от поклонников в соцсетях, на которые отвечал в грубой форме. Он просил подписчиков "от*аться", убеждая, что уехал на законных основаниях, однако не сказал, каких.

Внук Ротару Анатолий Евдокименко

30-летний музыкант Анатолий Евдокименко, внук певицы Софии Ротару, в начале марта 2022 года пытался нелегально бежать в Молдову. Он был вместе с отцом Русланом, но попытка оказалась неудачной – их схватили пограничники.

Анатолий Евдокименко

Однако Анатолию все же удалось уехать из Украины. Летом 2022 года мужчина показался в Париже. Каким образом Анатолий пересек границу – неизвестно. Сейчас он продолжает записывать треки и развивать свою музыкальную карьеру за границей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Злата Огневич отправилась на отдых в Таиланд. За это она получила массу хейта.