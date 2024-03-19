Укр

Не только бойфренд Пренткович. ТОП-5 зашкваров с бегством звезд

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
Дата публикации
Читати українською
Автор
Коллаж "Телеграфа"

Многие известные персоны уехали за границу

На днях бойфренд известной блоггерши Тани Пренткович Андрей Гонковский намекнул на планы переехать за границу. Получится ли у него это сделать — интрига. Ранее мужчина оконфузился выездом на Мальдивы по волонтерскому удостоверению. Перелет сотен тысяч километров мужчина назвал "спонтанным решением".

Андрей Гонковский
Блоггерша Таня Пренткович с бойфрендом Андреем Гонковским

"Телеграф" вспоминает самые известные пять зашкваров с бежавшими из Украины публичными людьми. Итак:

Комик Андрей Щегель

Это выбор ребят – умирать, сказал комик и участник подкаста Srakadupa 32-летний Андрей Щегель после пересечения границы Украины в марте 2023 года. Мужчина воспользовался правом выезда как артист от Минкульта и с тех пор не возвращался.

Андрей Щегель
Андрей Щегель

Свое решение он объяснил в интервью Роману Скрипину, что только добавило проблем. Андрей рассказал, что он находился в Турции, где хорошо проводил время в комфортной психологической обстановке.

"Я в Турции. С*бался как крыса. У меня три повестки. Мои повестки — это две из Рахова и одна из Надворной. Я не боюсь военкомов… Считаю себя свободным человеком. Понял, что мне некомфортно и что я больше не могу и нашел себе способ с*баться и пожить в комфортной психологической обстановке", — сказал Щегель.

На артиста подал в суд продюсер Сергей Чудаев за нарушение контракта и репутационный ущерб. Сам Щегель находится в США. Другим артистам существенно усложнили выезд после шага Щегеля.

Ведущий Алексей Печий

Ведущий 24 канала Алексей Печий уехал в командировку на Саммит ЕС (длился 14-15 декабря 2023 года) и решил не возвращаться. Журналист сбежал из Украины, чем вызвал волну возмущения среди земляков и коллег.

Объяснение Печия не помогло — мужчина сказал, что будет держать международный фронт. Мол, на саммите он понял, что Украине не хватает горизонтальной коммуникации с западным обществом. И принял сложное решение остаться.

Алексей Печий
Алексей Печий

Бывшие работодатели Печия считают иначе — тот просто всех обманул.

Хореограф Влад Яма

Влад Яма в США
Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном живут в США

Танцор и хореограф, судья "Танцев со звездами" 41-летний Влад Яма живет в Майами, США. Он переехал туда с женой Лилианой и сыном Леоном в начале полномасштабного вторжения России. Все это время танцору прилетает хейт и обвинения в нарушении закона, измене, неуместном поведении и т.д.

Яма говорит, что легально покинул территорию Украины 24 февраля, об этом он сам объяснил в интервью Славе Демину "Слава+ ". В то же время инсайдер "Обозревателя" рассказал, что Яма дал взятки пограничникам. Мол, тот планировал построить карьеру в США, но не получилось. Сейчас он якобы хочет вернуться в Украину, чтобы зарабатывать деньги и достроить здесь дом.

Сейчас Яма работает тренером по танцам в студии Miamy Dance Academy, звездного танцора можно увидеть на видео на Instagram-странице школы. Среди его коллег по работе есть граждане России.

Влад Яма в США
Яма работает тренером в Miamy Dance Academy

Сначала мужчина занимался проведением благотворительных мастер-классов и вечеринок, где собирал деньги на ВСУ. Благие намерения не всегда приносят ожидаемый результат:

Комик Александр Эллерт

37-летний комик и победитель "Холостячки" Александр Эллерт летом 2022 года уехал в США. Как объяснял сам Эллерт, он должен был принять участие в концерте по случаю Дня Независимости Украины. После окончания мероприятия в Украину не вернулся.

В настоящее время мужчина находится в США, где выступает со стендап-концертами, правда, на русском.

Эллерт в США
Эллерт выступает в США на русском языке

Сам комик столкнулся с хейтом от поклонников в соцсетях, на которые отвечал в грубой форме. Он просил подписчиков "от*аться", убеждая, что уехал на законных основаниях, однако не сказал, каких.

Внук Ротару Анатолий Евдокименко

30-летний музыкант Анатолий Евдокименко, внук певицы Софии Ротару, в начале марта 2022 года пытался нелегально бежать в Молдову. Он был вместе с отцом Русланом, но попытка оказалась неудачной – их схватили пограничники.

Анатолий Евдокименко
Анатолий Евдокименко

Однако Анатолию все же удалось уехать из Украины. Летом 2022 года мужчина показался в Париже. Каким образом Анатолий пересек границу – неизвестно. Сейчас он продолжает записывать треки и развивать свою музыкальную карьеру за границей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Злата Огневич отправилась на отдых в Таиланд. За это она получила массу хейта.

Теги:
#Звезды #Выезд #Влад Яма #Беглецы #Выезд за границу #Выезд из Украины