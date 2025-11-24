З Днем ангела, Катерино! Найкрасивіші листівки і картинки для привітань

Не забудьте привітати близьку людину, подругу чи кохану з іменинами

Катерина — ім’я популярне і водночас по-справжньому гарне. У понеділок, 24 листопада, носительки цього прекрасного імені святкують свої іменини, оскільки цього дня, згідно з церковним календарем, згадується свята великомучениця Катерина Олександрійська.

Ця свята відома своєю мудрістю, міцною вірою і незламним духом. Її шанують як у православній, так і в католицькій традиції.

Ім’я Катерина походить від грецького слова "καθαρός" — "чистий", "непорочний". Воно символізує гармонію, внутрішню красу та прагнення високих ідеалів. Жінки з цим ім’ям часто відрізняються цілеспрямованістю, шляхетністю та чуйністю.

У День ангела заведено бажати іменинниці міцного здоров’я, гармонії та щастя. Це шанс нагадати Катеринам про те, як сильно їх цінують близькі, та подарувати їм теплі слова і радісні моменти.

"Телеграф" зібрав добірку барвистих листівок та теплих побажань у картинках, щоб ви могли привітати своїх рідних та знайомих Катюш з Днем ангела 24 листопада! Побажайте їм щастя, добробуту та мирного неба!

Нагадаємо, що незабаром українці відзначатимуть День святого Миколая. "Телеграф" писав, коли за новим і старим стилем вшановують Миколу Чудотворця.