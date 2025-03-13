Церковне свято 13 березня: що не можна робити сьогодні, щоб не зіпсувати своє майбутнє

Цього дня вірянам треба дотримуватися деяких заборон, щоб не накликати біду

Сьогодні, 13 березня, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять святителя Никифора, патріарха Константинопольського, та перенесення його мощей. До переходу на новоюліанський церковний календар, ця подія відзначалася 256 березня.

Святитель Никифор жив був одним із головних захисників іконописання у Візантійській імперії. Він отримав чудову освіту та брав участь у Вселенському соборі 787 року, де було відновлено шанування ікон. У 806 році він став патріархом Константинопольським. Проте, коли до влади прийшов імператор Лев V Вірменин, іконоборство знову посилилося. Святителя відправили у заслання до монастиря, де він провів понад 13 років і помер у 828 році.

У 846 році, коли іконописання було остаточно відновлене, його мощі перенесли до Константинополя та з великими почестями поклали у храмі Святої Софії, а пізніше — у храмі Святих Апостолів.

Традиції та прикмети 13 березня

Віряни моляться святителю Никифору, просячи зміцнення віри та допомоги в складних життєвих ситуаціях. У церквах звершуються богослужіння на честь святого. Цей день вважається сприятливим для осмислення свого духовного шляху, очищення думок та примирення з ближніми.

Якщо день теплий, то весна буде ранньою і лагідною.

Якщо випаде сніг — холоди триватимуть ще кілька тижнів.

Сильний вітер віщує дощове літо.

Якщо у цей день зайнятися хатніми справами, то в домі буде лад і достаток.

Що не можна робити 13 березня

не варто розпочинати нові проєкти — вони не принесуть позитивного результату;

не можна конфліктувати — сварки затягнуться на цілий рік;

краще не лихословити — усе сказане цього дня може негативно вплинути на ваше майбутнє.

Іменини 13 березня

Цього дня свої іменини відзначають Григорій, Михайло, Микола, Олександр, Христина.

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