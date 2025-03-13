Недешеве задоволення: у скільки Україні обійдуться вибори

На проведення виборів потрібно сотні мільйонів доларів

Проведення виборів в Україні коштуватиме бюджету щонайменше 300 мільйонів доларів. Йдеться про президентські, парламентські та місцеві вибори, якщо їх проводити приблизно одночасно.

Про це розповів заступник голови ЦВК Сергій Дубовик в інтерв’ю LB. За його словами, питання фінансування буде не єдиним, яке треба подолати на перших повоєнних виборах.

"Відразу кажу, 70% цих видатків – це оплата праці працівників виборчих комісій. Інші – це облаштування приміщень, транспортні витрати, печатки, виборчі бюлетені", — сказав він.

Дубовик зазначає, що 300 мільйонів доларів доведеться виділити лише на "виборчі витрати". Крім цього, є й витрати, наприклад, на облаштування місць для голосування і зараз навряд чи хтось зможе сказати, скільки на це піде грошей. Особливо це стосується питань голосування за кордоном.

"Кожна країна – це інший світ, інші порядки, інші можливості. Десь дозволяють проводити ці вибори безкоштовно. Десь вимагатимуть виключно орендувати місця у приватних приміщеннях, кажучи: вибачте, якщо це державне чи комунальне приміщення, це буде нашим втручанням у ваші внутрішні справи", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук раніше говорила, що вибори в Україні можливі лише після закінчення війни. І в цьому випадку не йдеться про припинення вогню, яке Росія може порушити будь-якої миті.