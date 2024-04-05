Олена Кондратюк на відкритті УЖК.Полтава: Жінки мають отримати доступ до ухвалення рішень

У заході беруть участь представники і представниці місцевої влади усіх рівнів

Жінки повинні мати паритетне з чоловіками право на ухвалення рішень, право на самореалізацію, право на участь у відбудові країни після перемоги.

На цьому наголосила віцеспікерка Верховної Ради України, співзасновниця Українського Жіночого Конгресу Олена Кондратюк, відкриваючи спеціальну регіональну подію Українського Жіночого Конгресу у Полтаві.

"Допоки ми не будемо чути, що відбувається в регіонах, як тут почуваються жінки у владі, в бізнесі, в громадській активності, – ми не зможемо формувати адекватні державні політики у сфері гендерної рівності", – зазначила Олена Кондратюк.

На її переконання, без активних жінок-лідерок не буде перемоги та майбутнього України. Саме тому важливо, відчуваючи дух сестринства, розпочинати підготовчу роботу невідкладно.

"Сподіваюся, що сьогодні ми будемо мати багато дискусій. І сформулюємо певні завдання, щоб потім вийти на певні рішення. І найголовніше – ці рішення потім потрібно буде втілювати в життя", – додала віцеспікерка.

Вона розповіла, що регіональний Конгрес під назвою "Шлях до відновлення: участь жінок на місцевому рівні" буде зосереджений на трьох головних темах:

Лідерство жінок на місцях. Нові виклики для громад. Нові виклики для громадянського суспільства та участь жінок у житті громад. Економічна участь жінок у відбудові.

У заході беруть участь представники і представниці місцевої влади усіх рівнів включно з головами ОВА, бізнесу, громадських організацій, народні депутати, міністри.

Долучитися до перегляду регіонального Конгресу УЖК.Полтава можна наживо на сайті womenua.today, а також на сторінках УЖК у Facebook та Youtube.