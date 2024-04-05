Просто жити окремо не вийде: як ПФУ рахує доходи подружжя для субсидії

При роздільному проживанні доходи не впливають тільки в однієї категорії пенсіонерів

Прибуток родини та її членів, які проживають в домоволодінні напряму впливає на розмір субсидії. В цю суму не включають деякі соціальні виплати та допомогу від міжнародних організацій. Однак варто зауважити — якщо дружина та чоловік через різі обставини проживають роздільно, їхні доходи все одно — спільні.

Пенсійний фонд враховує доходи подружжя навіть коли його учасними мають різну реєстрацію місця проживання. Також на субсидію впливає право власності на рухоме та нерухоме майно іншого члена подружжя.

Зауважимо — є виняток. Для літніх людей старше 60 років (якщо цього віку досягли обоє членів подружжя) та проживаючих в селах чи селищах міського типу варто знати, що доходи чоловіка чи дружини не враховуються при призначенні субсидії, якщо вони зареєстровані в різних домогосподарствах.

Також на доходи домогосподарства впливають проживаючі з батьками студенти. Якщо під час навчання вони не отримують стипендії, то їхні доходи рахуються за спеціальною формулою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як не втратити субсидію під час переїзду. Отримувати допомогу одночасно на два домоволодіння неможливо.