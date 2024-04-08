Если имеете право на льготу и субсидию: можно ли получать их одновременно

На субсидию могут претендовать люди с низким уровнем дохода, в то время как на льготу доход влияет не всегда

В Украине проходит последний месяц назначения субсидий на отопительный период. Уже с 1 мая субсидии будут назначаться на неотапливаемый сезон. Некоторые украинцы имеют право получать и субсидию и льготу на оплату коммунальных услуг.

В Правительственном контактном центре отмечается, что одновременно получать два вида пособия от государства на оплату коммунальных услуг невозможно. Льготы не начисляются в течение периода получения жилищной субсидии. Единственная возможность льготникам из членов семьи продолжать получать свою льготу — жить не по адресу домохозяйства.

Для того чтобы возобновить получение льгот после того, как люди получали жилищную субсидию, нужно от нее отказаться. В таком случае льгота будет начисляться с месяца подачи заявления на его получение, но не ранее месяца, в котором была начислена последняя жилищная субсидия. Аналогично следует подать документы на получение субсидии заново после периода получения льготы.

Ранее "Телеграф" напоминал, что в мае начнется переназначение субсидий на неотапливаемый период. Обязательно с повторными документами следует обратиться тем людям, кому субсидия была начислена в размере 0 грн на предыдущий сезон.