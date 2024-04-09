Через брак снарядів українцям доводиться розраховувати на інноваційну зброю — Юрій Гудименко

Молодший сержант ЗСУ у відставці розповів, чого не передбачили росіяни

Українське військо компенсує нестачу піхоти та снарядів новітніми методами веденням війни, зокрема завдяки FPV-дронам. Це дає змогу частково сповільнити повзучий наступ росіян на всіх ділянках фронту.

Про це молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко розповів в інтерв’ю каналу "Фабрика новин".

"Росія продовжує наступати, і ми активно протистоїмо їй, компенсуючи нестачу ресурсів нашим ентузіазмом і вміннями. Поки що не видно жодних реальних спроб Росії зібрати якесь угруповання на інших напрямках фронту. Напередодні повномасштабного вторгнення ми отримували фотографії військ, які мали заходити в Україну, новини про розгортання польових шпиталів та привезення крові. Тепер, коли, сподіваюся, ми налагодили більш системну роботу з іноземними розвідками, ми будемо отримувати цю інформацію заздалегідь. Нині відбувається наступ на Часів Яр — стратегічно важливий напрямок, бої вже йдуть в межах населених пунктів", — коментує Юрій Гудименко.

За словами військового, росіяни не передбачали, наскільки ефективними виявляються наші заходи зі знищення противника. Сьогодні налагодження комунікації з іноземною розвідкою тільки посилить успіхи України на полі бою та зможе стати цінним джерелом інформації для завдання більш точних ударів.

"На початку повномасштабного вторгнення ніхто не міг передбачити, яку колосальну роль відіграватимуть дрони. Раніше FPV були доступні заледве кожному батальйону, а тепер їхня кількість вимірюється сотнями. Тож сьогодні військові змушені переглядати свої підходи, оскільки війна постійно еволюціонує. Те, що було ефективним раніше, зараз може бути вже застарілим. Сьогоднішній ландшафт війни відрізняється від того, яким був ще кілька років тому. Кількість дронів зростає, і це відкриває нові можливості та виклики. Наступним кроком може стати координація роїв дронів, які працюватимуть у системі, розподіляючи ролі між собою без прямого керування оператора", — підкреслив Юрій Гудименко.