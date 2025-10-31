В українців є свій власний "Геловін". Що треба і не можна робити у Велесову ніч 2025

Цієї ночі межа між світами живих і мертвих стирається

Щороку в ніч з 31 жовтня на 1 листопада світ огортає містика — настає Геловін, свято усіх святих, сповнене традицій і веселощів. В Україні ж цей день відомий як Велесова ніч — обрядове свято, що бере свій початок у давніх віруваннях та звичаях пращурів.

Велесова ніч — свято в середовищі слов'янського неоязичництва, яке відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада і вважається слов'янським аналогом західного Геловіну (Самайну). Практик ритуальної магії Альона @bogodistalena зазначає, що ця ніч — межа між світами живих і мертвих.

Час, коли завіса між Яв'ю (світом живих) та Нав'ю (світом мертвих) стає тонкою, і ми можемо почути голоси предків, відчути присутність духів роду розповіла експертка

У 2025 році ця ніч має особливе значення: вона збігається з Дідовою суботою — днем ушанування предків у православній традиції. Це час подвійної пам’яті та родової сили, коли варто особливо відчути зв’язок із власним корінням.

Символічний перехід у зиму

Велесова ніч уособлює настання темної, зимової пори року. Згідно з давніми віруваннями, саме в цей час світлі й темні сили досягають рівноваги, а сама ніч символізує оновлення природного циклу: перехід до зими — "темного часу", коли природа завмирає.

Велесова ніч 2025: головні традиції свята

Поминання пращурів

У цей вечір родини сходяться на спільну поминальну вечерю. На стіл ставлять окрему тарілку, ложку й частування — хліб, мед, молоко, кутю — для невидимих душ померлих родичів, що приходять до оселі. Цієї ночі з теплом згадують усіх пращурів, розповідають про них історії, аби пам’ять про рід не зникла.

Очищення та захист

Перед святом у домівках наводять лад. Оселю можуть прикрашати гілками горобини, щоб відлякати злі сили, а під поріг іноді сиплють сіль для захисту.

Свічки та ворожіння

Запалюють свічки чи вогонь, аби душі пращурів могли відшукати дорогу додому. Цю ніч вважають магічною та сприятливою для ворожінь і передбачень майбутнього.

Що не можна робити: народні прикмети

Напередодні свята не можна позичати гроші — вважалося, що разом із ними можна віддати з дому весь добробут, і тоді цілий рік родина житиме в нестатках.

— вважалося, що разом із ними можна віддати з дому весь добробут, і тоді цілий рік родина житиме в нестатках. Недоброю прикметою було зустріти собаку з темним хутром : це віщувало появу ворога, який приноситиме неприємності. Натомість побачити білого або світлого собаку вважалося щасливою ознакою — вона обіцяла нову добру дружбу.

: це віщувало появу ворога, який приноситиме неприємності. Натомість побачити білого або світлого собаку вважалося щасливою ознакою — вона обіцяла нову добру дружбу. Найстрашнішим знаком вважали, коли ввечері у двері стукав незнайомець. Наші пращури вірили, що після такого хтось із мешканців може не дожити до кінця року. У таких випадках йому вслід промовляли оберіг: "Охолонь, незнайомця слід, не вчинивши нам бід".

