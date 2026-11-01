Мобілізація з 1 листопада: кого можуть призвати до лав ЗСУ у першу чергу

Які правила мобілізації діятимуть у листопаді 2026 року

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У листопаді 2026 року черговість мобілізації в Україні залежить від потреб армії та завдань, які Генеральний штаб ЗСУ ставить перед територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Однак точно назвати категорії військовозобов’язаних, яких призиватимуть у першу чергу, неможливо: відповідні розпорядження не знаходяться у відкритому доступі.

При цьому за загальним правилом мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки від 25 до 60 років, які придатні до служби та не мають відстрочки або бронювання.

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Кого мобілізуватимуть в першу чергу у листопаді

ТЦК та СП проводять призов відповідно до мобілізаційних завдань та розпоряджень Генштабу ЗСУ. Саме ці документи визначають необхідну кількість військовозобов’язаних для доукомплектування підрозділів, пріоритетний вік та необхідні військово-облікові спеціальності.

Оскільки розпорядження є непублічними, скласти достовірний список тих, кого мобілізують першими в листопаді, не можна. Потреба у конкретних спеціалістах залежить від завдань та укомплектованості підрозділів.

У Міноборони також пояснюють, що мобілізовані отримують призначення відповідно до потреб комплектування, які визначає Генеральний штаб ЗСУ.

Мобілізація. Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чи мобілізують тих, хто раніше не служив

Відсутність воєнного досвіду не звільняє від мобілізації. Чоловіка від 25 до 60 років можуть призвати, якщо він військовозобов’язаний, придатний за станом здоров’я і не має законних підстав для відстрочки. Попередня служба не входить до переліку обов’язкових умов призову, який наводить Міноборони.

Для людей без досвіду служби або тих, хто освоює іншу спеціальність, передбачено базову загальновійськову, а за необхідності — і професійну підготовку. Відповідний порядок описано на офіційному сайті центрів рекрутингу української армії.

Чи можуть закликати чоловіків до 25 років

Вік до 25 років не означає однакових правил для всіх. У Міноборони називають окремі випадки можливого призову — зокрема офіцерів запасу та тих, хто пройшов строкову службу. Тому значення мають військово-обліковий статус та підстави для відстрочки.

При цьому чинний закон окремо захищає від обов’язкового призову до досягнення 25 років військовозобов’язаних, які пройшли базову військову службу : у цей період їх можуть призвати лише за згодою. Така норма передбачена статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Чи звільняє від мобілізації вік старше 50 років

Сам собою вік 50 чи 55 років не виключає людини із загальної категорії військовозобов’язаних, що підлягають мобілізації. Для чоловіків цього віку також мають значення придатність до служби та наявність відстрочки чи бронювання. Загальне правило призову охоплює вік від 25 до 60 років, як зазначено на офіційному порталі Сил оборони.

Жінок, включаючи медиків і фармацевтів, які перебувають на військовому обліку, примусово не мобілізують. Їхній призов у воєнний час можливий добровільно — це прямо встановлено законом "Про військовий обов’язок та військову службу".

Нагадаємо, що основні правила призову у листопаді не змінюються, проте уряд переглядає підхід до бронювання працівників.