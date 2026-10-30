Мінус 515 грн на одній покупці: в "АТБ" діє вигідна акція на популярний продукт

Покупці можуть суттєво заощадити

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У мережах супермаркетів "АТБ" регулярно з'являються акційні пропозиції, які дозволяють покупцям помітно заощадити на продуктах і товарах щоденного вжитку. Серед акційних пропозицій є й зернова кава, на якій можна заощадити понад 500 гривень.

Про акцію раніше повідомляв "Телеграф". Знижка діє на зернову каву Ambassador Majestic вагою 1 кг, а спеціальна ціна буде доступна до 3 листопада.

Детальніше у матеріалі: "Тиждень знижок в "АТБ": ціни на деякі товари впали майже вдвічі".

Під час акції вартість упаковки знизили на 48%. Якщо раніше за кілограм кави потрібно було заплатити 1063,70 грн, то тепер її можна придбати за 551,90 грн. Різниця становить 511,80 грн на одній упаковці.

Кілограмову упаковку Ambassador Majestic в "АТБ" продають зі знижкою 48%

Таким чином, покупці можуть заплатити за каву майже на половину менше від початкової вартості. Пропозиція стосується саме Ambassador Majestic у зернах у кілограмовій упаковці. Скористатися знижкою можна до 3 листопада, тому тим, хто планував придбати цю каву, варто звернути увагу на термін дії акції.

Як повідомляв "Телеграф", у "АТБ" знизили ціни на каву кількох брендів.