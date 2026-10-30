Мінус 515 грн на одній покупці: в "АТБ" діє вигідна акція на популярний продукт
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Покупці можуть суттєво заощадити
У мережах супермаркетів "АТБ" регулярно з'являються акційні пропозиції, які дозволяють покупцям помітно заощадити на продуктах і товарах щоденного вжитку. Серед акційних пропозицій є й зернова кава, на якій можна заощадити понад 500 гривень.
Про акцію раніше повідомляв "Телеграф". Знижка діє на зернову каву Ambassador Majestic вагою 1 кг, а спеціальна ціна буде доступна до 3 листопада.
Детальніше у матеріалі: "Тиждень знижок в "АТБ": ціни на деякі товари впали майже вдвічі".
Під час акції вартість упаковки знизили на 48%. Якщо раніше за кілограм кави потрібно було заплатити 1063,70 грн, то тепер її можна придбати за 551,90 грн. Різниця становить 511,80 грн на одній упаковці.
Таким чином, покупці можуть заплатити за каву майже на половину менше від початкової вартості. Пропозиція стосується саме Ambassador Majestic у зернах у кілограмовій упаковці. Скористатися знижкою можна до 3 листопада, тому тим, хто планував придбати цю каву, варто звернути увагу на термін дії акції.
Як повідомляв "Телеграф", у "АТБ" знизили ціни на каву кількох брендів.