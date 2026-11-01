Усього два дні на покупку: в "АТБ" діє щедра знижка на популярний товар

Пом’якшувач тканин у двох варіантах продають за 136,90 грн до 3 листопада включно

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У супермаркетах мережі "АТБ" покупці можуть скористатися вигідними акційними пропозиціями на різні товари повсякденного вжитку. Зокрема, знижки поширюються на побутову хімію, засоби для догляду за одягом та інші необхідні товари.

Про одну з актуальних пропозицій у мережі "АТБ", а саме знижку на пом’якшувач тканин Silan, розповідає "Телеграф". Акція діє на два варіанти засобу об’ємом 1,408 л — "Небесна свіжість" та "Сенсітів та дитячий". Скористатися пропозицією можна до 3 листопада включно.

У кошику "АТБ" пом’якшувач Silan продають зі знижкою 49%

Зараз пляшка коштує 136,90 гривень замість 269,90 гривень. Заявлена знижка становить 49%, тобто засіб для догляду за тканинами можна придбати майже вдвічі дешевше від звичайної ціни. Економія – 133 гривень.

Що ще можна взяти з хімії

Значні знижки є й на товари для прання:

Засіб мийний синтетичний Ariel Color "Екстрасила очищення", 10 капсул по 24,5 г – 175,90 грн замість 321,30 грн, знижка 45%. Економія – 145,40 грн.

– 175,90 грн замість 321,30 грн, знижка 45%. Економія – 145,40 грн. Засіб мийний синтетичний Ariel Color, 19 капсул – 327,90 грн замість 598,40 грн, знижка 45%. Економія – 270,50 грн.

– 327,90 грн замість 598,40 грн, знижка 45%. Економія – 270,50 грн. Шампунь Gliss Kur Oil Nutritive, 400 мл – 149 грн замість 234,50 грн, знижка 36%.

– 149 грн замість 234,50 грн, знижка 36%. Шампунь Gliss Kur Ultimate Repair для дуже пошкодженого та сухого волосся, 400 мл – 149 грн замість 234,50 грн, знижка 36%.

Раніше "Телеграф" також розповідав про актуальні акційні пропозиції в супермаркетах "АТБ". Серед товарів зі зниженими цінами — кава, м’ясна продукція, шоколад та алкогольні напої.