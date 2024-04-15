Можете получать субсидию? Как проверить себя в списках

Более 50 тысяч человек не воспользовались субсидией

Две недели осталось до старта оформления субсидий на неотапливаемый период. В Украине он стартует с 1 мая, однако возможность получить помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг воспользовались не все. Пенсионный фонд нашел более 50 тысяч домохозяйств, которые могут получать жилищную субсидию, но за выплатами еще не обращались.

Для граждан Пенсионный фонд разместил в электронных кабинетах на портале электронных услуг Пенсионного фонда сообщения. В нем говорится о возможности получать выплаты при необходимости. Если вы являетесь потенциальным субсидиантом, то можете увидеть такое сообщение в своем кабинете.

Для того чтобы его найти, нужно сначала зайти на портал воспользовавшись банком ID, квалифицированной электронной подписью или Действием. После этого вам нужен раздел "Мои сообщения". Он находится на панели слева. Когда вы зайдете в него – будет две вкладки, одна из которых называется "Индивидуальные сообщения". Вам нужно нажать на нее — именно там, если вы являетесь потенциальным получателем жилищной субсидии, будет находиться уведомление от Пенсионного фонда.

Первый шаг – авторизоваться в системе

Как найти сообщение о субсидии от ПФУ

Отметим, что Пенсионный фонд может послать уведомления только тем гражданам, которые отвечают всем требованиям по оказанию помощи. Среди таких требований, в частности, наличие официального трудоустройства или уплаты единого социального взноса. Это требование не касается только тех, кто работать не может по определенным причинам, например учится, является пенсионером или официально зарегистрирован в центре занятости как безработный.

Ранее "Телеграф" напоминал, что в мае субсидию продлят автоматически до апреля 2025 года не всем категориям граждан. Среди тех, кто должен обратиться с документами: те, кому насчитали субсидию в размере 0 грн 0 копеек, а также арендаторы жилья, ВПЛ и еще одна категория.