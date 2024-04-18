Двозонний лічильник електроенергії: чим вигідний та які документи потрібні для встановлення

Такий лічильник допоможе заощадити

Лічильники електроенергії мають коректно рахувати спожите світло. Для цього їх регулярно повіряють, однак в деяких випадках може знадобитися заміна лічильника. Наразі можна ставити кілька видів лічильників, один з яких — двозонний дозволяє заощаджувати.

Як пише "Кошт", можна замовити в постачальника послугу встановлення або придбати лічильник самостійно. Для цього потрібно:

дізнатися в постачальника, яка потрібна модель,

придбати прилад з супровідними документами (близько 2-3 тисяч грн),

параметризувати прилад (програмування вартує від 500 до 100 грн залежно від типу),

подати заяву про зміну та підключення лічильника постачальнику. Для заяви потрібні паспортні дані, РНОКПП, адреса, мати на руках договір про постачання ее, номер особового рахунку, тип лічильника, акт про параметризацію та копії документів про придбання приладу.

Після цього фахівці мають встановити лічильник — це робить представник обленерго. Прилад обліку одразу пломбують. Послуга з встановлення також платна. Після встановлення складаються акти про роботу, лічильник пускають та передають дані постачальнику. Один з актів лишається у споживача. Після цього укладається новий договір і передавати потрібно буде показники за дві зони.

Чим вигідний двозонний лічильник

Нарахування відбувається по зонах — з 7 години ранку до 23 години ночі, споживач платить повну вартість за 1 кВт-год. З 23 години та до 7 години ранку споживач платить половину від ціни.

Чи можна отримати лічильник безкоштовно

Заміна на багатотарифні лічильники може бути безплатною — для цього є цільові програми по областях. Це роблять якщо є економічна доцільність, потрібна автоматизація вимірювального обладнання, є потенціал зменшення втрат, а також коли термін експлуатації лічильника сплив. Проте споживачі не можуть бути ініціаторами такої заміни — саме енергетична компанія обирає, які населені пункти та багатоквартирні будинки братимуть участь у програмі.

Раніше "Телеграф" розповідав про повірку лічильника води. Вона проводиться раз на чотири роки коштом споживача.