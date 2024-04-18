Двухзонный счетчик электроэнергии: чем выгоден и какие документы нужны для установки

Такой счетчик поможет сэкономить

Счетчики электроэнергии должны корректно считать потребленный свет. Для этого их регулярно поверяют, однако в некоторых случаях может потребоваться замена счетчика. Пока можно ставить несколько видов счетчиков, один из которых — двухзонный позволяет экономить.

Как пишет "Цена", можно заказать у поставщика услугу установки или приобрести счетчик самостоятельно. Для этого нужно:

узнать у поставщика, какая нужна модель,

приобрести прибор с сопроводительными документами (около 2-3 тысяч грн),

параметризировать прибор (программирование стоит от 500 до 100 грн в зависимости от типа),

подать заявление об изменении и подключении счетчика поставщику. Для заявления требуются паспортные данные, РНОКПП, адрес, иметь на руках договор о поставке ее, номер лицевого счета, тип счетчика, акт о параметризации и копии документов о приобретении прибора.

После этого специалисты должны установить счетчик – это делает представитель облэнерго. Прибор учета сразу пломбируется. Услуга по установке также платная. После установки составляются акты о работе, счетчики пускают и передают данные поставщику. Один из актов остается у потребителя. После этого заключается новый договор и передавать потребуются показатели за две зоны.

Чем выгоден двухзонный счетчик

Начисление происходит по зонам — с 7 часов утра до 23 часов ночи, потребитель платит полную стоимость за 1 кВт-ч. С 23 часов до 7 часов утра потребитель платит половину от цены.

Можно ли получить счетчик бесплатно

Замена на многотарифные счетчики может быть бесплатной – для этого есть целевые программы по областям. Это делают если есть экономическая целесообразность, нужна автоматизация измерительного оборудования, есть потенциал уменьшения потерь, а также когда срок эксплуатации счетчика истек. Однако потребители не могут быть инициаторами такой замены — именно энергетическая компания выбирает, какие населенные пункты и многоквартирные дома будут участвовать в программе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о поверке счетчика воды. Она проводится раз в четыре года за счет потребителя.