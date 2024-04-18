Все далі від перемоги: Україна опустилася у рейтингу букмекерів на Євробачення 2024

Дізнайтеся, хто обігнав alyona alyona та Jerry Heil і на якому місці ми зараз

Букмекери оновили ставки щодо переможця на конкурсі Євробачення. Нещодавно виявилося, що Україна поза трійкою лідерів, а тепер alyona alyona та Jerry Heil із конкурсною піснею Teresa & Maria опинилися на п’ятому місці.

Рейтинги оприлюднили на офіційному сайті eurovisionworld. Перша у списку Швейцарія, яка раніше вибула із трійки лідерів.

Друге місце зайняла Хорватія, яка втратила першість (18%), третє — Італія (12%), четверте — Нідерланди (9%). Україна — на п’ятому рядку з коефіцієнтом 7%.

Швейцарія: Nemo — The Code

Ховатія: Baby Lasagna — "Rim Tim Tagi Dim"

Італія: Angelina Mango — "La noia"

Нідерланди: Joost Klein — "Europapa"

Україна: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Нагадаємо, що 68-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться у шведському місті Мальме. Півфінали пройдуть 7, та 9 травня, а фінал — 11 травня. Правила голосування й виступів на Євробаченні 2024 дещо змінилися: тепер країни "Великої п’ятірки" виступлять у прямому ефірі, а глядачі зможуть віддавати свої голоси відразу після виступу.

Представниці від України alyona alyona & Jerry Heil виступлять з піснею "Teresa & Maria" вийдуть на сцену у першій частині першого півфіналу, 7 травня, під номером "5".