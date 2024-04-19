Их ели почти все, а сейчас вспоминаем с улыбкой: топ-5 самых популярных лакомств в СССР

Их обожали не только дети

В советские времена дефицит накладывал свой отпечаток почти на все, особенно это касалось продуктов и сладостей. Хозяйки кормили детей хлебом с сахаром, печеньем с маслом и не только.

"Телеграф" подготовил для вас подборку самых популярных лакомств из СССР. Среди них не только известные леденцы "Петушки" и сухой кисель.

Петушки

На первый взгляд, это обычные леденцы, однако на самом деле это была просто смесь жженого сахара. Его варили, заливали в формочки в виде петушков или других животных на простой деревянной палочке. На вкус "петушки" были горьковато-сладкими, однако имели бешеный спрос.

Сгущенное молоко

Одной из самых любимых среди лакомств у детей была вареная сгущенка. В советские времена сгущенку покупали сырой и варили часами. Или готовили собственноручно из молока, потом ели просто ложкой. Иногда сгущенка становилась основой для вафельных тортов, трубочек, а еще из нее делали кремы для тортов.

Печенье с маслом

Это один из самых простых десертов, готовившийся за пару минут. Два печенья просто смазывали маслом и ели, также добавляли туда варенье.

Хлеб с сахаром

Это лакомство можно было приготовить даже когда дома во времена дефицита не было ничего кроме хлеба и сахара. Кусочек серого или белого смачивали водой и присыпали сахаром. Те, у кого было молоко, могли и ним смочить хлеб.

Сухой кисель

Его обычно варили хозяйки на кухнях, однако большинство детей любили его есть сырым. Так будто бы было вкуснее.

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