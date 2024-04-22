Может ударить по карману: зачем и как нужно проводить поверку счетчиков воды

Это нужно делать регулярно

Украине с июня 2023 возобновили поверки бытовых счетчиков электроэнергии, тепла, газа и воды. В частности, счетчики на воду поверять нужно каждые четыре года.

Если счетчик, установленный в квартире, нуждался в поверке, но не прошел ее, то пользователь будет платить не за фактическое потребление по счетчику, а по формуле. Об этом рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, пишет ua-energy.org.

По его словам, в таком случае сумма в платежке может существенно превышать ту, которую платили раньше. Попенко отметил, что она может быть в два или три раза больше, чем фактическое потребление.

Для проведения поверки счетчика следует обратиться в соответствующую организацию, которая этим занимается в вашем населенном пункте. Следует отметить, что общая сумма и сервис прохождения поверки в населенных пунктах разнятся. Стоимость можно проверить, заглянув в калькуляцию услуг на сайте конкретного предприятия.

Поверка квартирного счетчика воды без его демонтажа (с помощью переносной проливной установки) стоит 271,80 грн. Но к этой сумме следует добавить другие расходы: стоимость распломбировки и опломбирования (31,20 и 34,20 грн.), доезда (78 грн.). Итак, общая сумма – 415 грн. Поверка без установки стоит 219 грн. Если добавить к этому другие расходы, в частности, на демонтаж и монтаж (соответственно 127,80 и 133,80 грн), а также доезд, то общая сумма будет составлять 640 грн.

А вот в "Киевводоканале" поверка счетчика (демонтаж, подача на поверку, монтаж, транспортировка, опломбирование, счетчика Ø15 мм, внесение информации) стоит 535,72 грн. Поверка счетчика при самостоятельной доставке – 124,07 грн, поверка счетчика без демонтажа – 400 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, зачем ставить индикатор на счетчик электроэнергии. Для некоторых пользователей это устройство крайне необходимо.