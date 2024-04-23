"Навіщо ламати найкраще?" На батьківщині Залужного гучний скандал навколо шкільної реформи

На Житомирщині батьки ліцеїстів виступили проти шкільної реформи

На батьківщині письменниці Лесі Українки та ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного — у Звягелі на Житомирщині — розгорівся гучний скандал, пов’язаний з реформою системи освіти . 2027 року міський ліцей № 1 ім. Лесі Українки Звягельської міської ради планують зробити профільним — там навчатимуть лише учнів старших класів, а школярі початкової школи перейдуть у сусідні гімназії.

Однак реформа викликала обурення і непорозуміння з боку як батьків, так і з боку частини педагогічного колективу. У ситуації розбирався "Телеграф".

Навчатися у ліцеї № 1 будуть лише старшокласники

За словами начальниці управління освіти і науки Звягельської міської ради Тетяни Ващук, у місті передбачений лише один профільний ліцей. І до 2027 року планується зробити таким саме ліцей № 1, розташований по вулиці Родини Косачів, 5. Чиновниця запевняє, що навчальний заклад має зручне розташування та необхідне обладнання.

Учні початкової школи зможуть обирати між другою та п'ятою гімназіями, які розташовані поруч з ліцеєм (вул. Івана Франка). П'ята гімназія має укриття, яке є в усіх навчальних закладах у центральній частині міста, за винятком гімназії № 2. Укриття там планують добудувати упродовж цього року.

"Ми аналізуємо, скільки випускників 9 класу продовжать навчання в старших класах по закінченні базової школи. Щороку це приблизно 300 учнів. Ця — половина від усіх випускників, оскільки інші 50% обирають навчання в фахових училищах та інших професійних закладах. Таким чином, наступні 300 учнів вступають в 10 клас, ще приблизно 300 учнів — в 11 класі, а з урахуванням того, що з 2029 року буде введений ще 12 клас, це ще 300 учнів. Всього майже 900. Потужність ліцею № 1 розрахована на саме таку кількість учнів", — пояснила Тетяна Ващук.

Ліцей № 1 ім. Лесі Українки у Звягелі

До видання від імені батьківського колективу звернулися мами учнів молодших класів ліцею № 1 — Олена Чех, Жанна Делон та Ольга Лузан. Батьків, повідомили вони, насамперед цікавить питання — якщо ці реформи такі необхідні, то чому саме перший ліцей має стати пілотним?

І батьки, і педагоги неабияк стривожені тим, що цей навчальний заклад найближчим часом має зазнати кардинальних змін. Зокрема, 25 квітня відповідне рішення голосуватимуть на засіданні міськради. Якщо рішення приймуть, то навчатися у ліцеї №1 будуть лише старшокласники, а вже з наступного навчального року закладу не рекомендовано набирати учнів у перші класи.

Директор ліцею № 1 Юрій Рошка в коментарі "Телеграфу" повідомив, що на даний час уже набрано майже три класи першокласників — від батьків в адміністрацію надійшло 68 заяв із проханням зарахувати дитину на навчання до першого класу. Як тепер бути з цими заявами?

Директор ліцею № 1 Юрій Рошка

Ольга Лузан, яка сама навчалася у цьому навчальному закладі, а нині має намір відправити сюди на навчання сина (і це рішення батьки прийняли ще задовго до народження малюка), впевнена, що не можна зруйнувати ліцей, яка на даний час є яскравим прикладом "Нової української школи". За її словами, у ліцеї №1 збережено родинні традиції, а навчаються цілими поколіннями, адже кожна мама намагається обрати для своєї дитини найкраще.

Навіщо ламати те, що працює?

Нині педагогічний і батьківський колективи надзвичайно схвилював намір реформувати один з кращих навчальних закладів області — адже, за підсумками рейтингу 2023 року (сайт Всеосвіта), Звягельський ліцей №1 став одним з найуспішніших (друге місце) на Житомирщині.

Батьки і освітяни дивуються — навіщо реформувати, міняти, чи навіть ламати те, що працює? Те, за чим стоять роки кропіткої праці багатьох поколінь педагогів?

Тут за багато років уже вироблено свою систему виховання та навчання, створено особливу атмосферу доброзичливого ставлення до дитини, спрямовану на те, що вихованці закладу стали успішними у дорослому житті. І це виховання, себто закладання підвалин майбутнього успіху, починається саме у початковій школі, каже мама першокласника Олена Чех.

Що ж буде далі, якщо депутати Звягельської міської ради 25 квітня підтримають це рішення і почнуть втілювати пілотний проєкт саме на базі першого ліцею? — міркує пані Олена.

Місто практично одразу втратить свою найкращу школу, свою гордість, бо нові традиції ще потрібно напрацювати. Є загроза втратити й педагогів, бо через кілька років, коли початкова ланка відійде, учнів 5—9 класів розкидають по найближчих школах, так само і більшу частину вчителів.

Проте, враховуючи відтік дітей через війну, чи всі освітяни зможуть знайти роботу? Чи реалізують себе як професіонали у нових колективах? Чи вистачить старшокласників, щоб заповнити виключно ними ліцей?

І як упоратися зі стресом (а перехід в інші школи, безумовно, викличе стрес) дітворі, яка й так сьогодні мусить жити у стресових умовах війни? Та й чи на часі все це під час війни? І ще одне неабияк тривожить — не у всіх найближчих школах є укриття на час тривог, а в ліцеї № 1 таке укриття облаштоване, воно тут же — у приміщенні.

І педагоги, і батьки надзвичайно схвильовані через плани реформи ліцею № 1

Батьки та педагоги не під запис дивуються, чому б не зробити пілотним проєктом не найкращу школу міста, а ту, яка має значно скромніші успіхи? Таким чином вона отримала б шанс піднятись на вищий рівень. Ці запитання намагаються донести до влади батьки й адміністрація ліцею, однак, запевняють співрозмовники видання, конкретних відповідей так і не отримали.