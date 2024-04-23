Не намагайтесь зробити це: що загрожує за втручання в роботу лічильника

За особливі види втручання можна навіть отримати реальний термін

Якщо повірку лічильника не проводити — це може відбитися на нарахуваннях. Однак куди більші суми можна втратити спробувавши самостійно втрутитися в роботу приладу обліку.

Юристи зазначають, що чи не найбільші штрафи за використання магніту на лічильнику води. Його вираховують за певною методикою: береться період з останньої повірки до виявлення порушення та середній показник витрат. В середньому за добу порушення нараховують 500 грн. Період, за який нарахують пеню може бути кілька місяців чи навіть років. Якщо є підозри на втручання в роботу лічильника магнітом можуть встановити спеціальну антимагнітну пломбу — штраф за її порушення до 20 тисяч грн.

Якщо лічильник зламати або самовільно зняти чи втрутитися в роботу штраф зазвичай сягає від 850 грн до 3400 грн. Якщо це відбулося випадково, то як і у випадку випадково зірваної пломби потрібно негайно повідомити надавачу послуг.

Якщо ж питання в втручанні у роботу газового лічильника, то Кременецькому УПРГ зазначають, що найчастіші втручання впливають на точність приладу — збільшення похибки чи "змотування показань". Особливо хитрі брехуни намагаються підробити пломби. "Окрім відшкодування збитків на зловмисників чекає ще й кримінальна відповідальність відповідно до ст. 185 Кримінального Кодексу України, що передбачає штраф у сумі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або навіть позбавлення волі терміном до 3 років", — йдеться на сайті установи.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як двозонний лічильник допоможе зекономити на вартості електроенергії. Його можуть встановити безкоштовно за певних умов.