Не пытайтесь сделать это: чем чревато вмешательство в работу счетчика

За особые виды вмешательства можно получить реальный срок

Если поверку счетчика не проводить, это может отразиться на начислениях. Однако куда большие суммы можно потерять, попытавшись самостоятельно вмешаться в работу прибора учета.

Юристы отмечают, едва ли не самые большие штрафы за использование магнита на счетчике воды. Его рассчитывают по определенной методике: берется период с последней поверки до выявления нарушения и средний показатель затрат. В среднем за сутки нарушения насчитывают 500 грн. Период, за который начислят пеню может быть несколько месяцев или даже лет. Если есть подозрения на вмешательство в работу счетчика магнитом, могут установить специальную антимагнитную пломбу — штраф за ее нарушение до 20 тысяч грн.

Если счетчик сломать или самовольно снять, или вмешаться в работу, штраф обычно достигает от 850 грн до 3400 грн. Если это произошло случайно, то, как и в случае случайно сорванной пломбы, нужно немедленно сообщить о предоставлении услуг.

Если вопрос во вмешательстве в работу газового счетчика, то Кременецкому УПРГ отмечают, что наиболее часто вмешательство влияет на точность прибора — увеличение погрешности или "сматывание показаний". Особенно хитрые лжецы пытаются подделать пломбы. "Помимо возмещения ущерба злоумышленникам предстоит еще и уголовная ответственность в соответствии со ст. 185 Уголовного Кодекса Украины, предусматривающей штраф в сумме от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или даже лишение свободы сроком до 3 лет", — говорится на сайте учреждения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как двухзонный счетчик поможет сэкономить на стоимости электроэнергии. Его могут установить бесплатно при определенных условиях.