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Не пытайтесь сделать это: чем чревато вмешательство в работу счетчика

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Показания счетчика передаются ежемесячно Новость обновлена 23 апреля 2024, 18:04
Показания счетчика передаются ежемесячно

За особые виды вмешательства можно получить реальный срок

Если поверку счетчика не проводить, это может отразиться на начислениях. Однако куда большие суммы можно потерять, попытавшись самостоятельно вмешаться в работу прибора учета.

Юристы отмечают, едва ли не самые большие штрафы за использование магнита на счетчике воды. Его рассчитывают по определенной методике: берется период с последней поверки до выявления нарушения и средний показатель затрат. В среднем за сутки нарушения насчитывают 500 грн. Период, за который начислят пеню может быть несколько месяцев или даже лет. Если есть подозрения на вмешательство в работу счетчика магнитом, могут установить специальную антимагнитную пломбу — штраф за ее нарушение до 20 тысяч грн.

Если счетчик сломать или самовольно снять, или вмешаться в работу, штраф обычно достигает от 850 грн до 3400 грн. Если это произошло случайно, то, как и в случае случайно сорванной пломбы, нужно немедленно сообщить о предоставлении услуг.

Если вопрос во вмешательстве в работу газового счетчика, то Кременецкому УПРГ отмечают, что наиболее часто вмешательство влияет на точность прибора — увеличение погрешности или "сматывание показаний". Особенно хитрые лжецы пытаются подделать пломбы. "Помимо возмещения ущерба злоумышленникам предстоит еще и уголовная ответственность в соответствии со ст. 185 Уголовного Кодекса Украины, предусматривающей штраф в сумме от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или даже лишение свободы сроком до 3 лет", — говорится на сайте учреждения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как двухзонный счетчик поможет сэкономить на стоимости электроэнергии. Его могут установить бесплатно при определенных условиях.

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