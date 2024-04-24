Вода на вартість золота: скільки заплатимо у травні за водопостачання

У деяких маленьких містах ціни на воду злетять

З травня поточного року у деяких містах України підвищаться тарифи на водопостачання та водовідведення. При цьому, уряд майже рік тому заборонив НКРЕКП підвищувати ціни у великих містах, а саме в обласних центрах.

Та заборона не охоплює водоканали у невеликих містечках та селищах. Вже в травні, вартість послуг у деяких з них зросте майже на 40%.

"У місті Прилуки Чернігівської області вартість централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів місцевого комунального підприємства "Прилукитепловодопостачання" зросла на 14,46 гривні (на 37%). Ці нові тарифи були затверджені на засіданні виконкому 16 квітня", — повідомляє видання Politeka.

Тепер у Прилуках, згідно з новими тарифами, вартість водопостачання зросте з 13,55 до 19,88 гривні (на 46%), а водовідведення — з 24,67 до 32,80 гривні (на 32%), загальна сума становитиме 52,68 грн замість 38,22 грн.

Схожа ситуація і в місті Чортків Тернопільської області. Там місцевий водоканал "змушений був коригувати тариф виключно у двох складових: через суттєвий ріст вартості електроенергії та ріст мінімальної заробітної плати".

"Скоригували тариф на послуги з водопостачання та водовідведення для абонентів "Чортківського водоканалу". З 1 травня водопостачання вартуватиме 42,25 грн за 1 м3, водовідведення – 25,77; разом – 68,02 грн", — повідомили у Чортківській міськраді.

Зросте тариф і в місті Люботин Харківської області. Про це повідомляється на сайті міської ради. Зазначається, що ціна підвищиться через значне зростання вартості електроенергії. Так, для побутових споживачів тариф зросте на 21,6% — до 38,16 грн за кубометр; для бюджетних організацій — на 7,1% — до 69,96 грн, а для інших споживачів — на 2,6% — до 90,48 грн за кубометр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, куди звертатися українцям у разі пошкодження лічильника на воду і чого в жодному разі робити не можна.