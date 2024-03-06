В Україні зросте тариф на воду, але не скрізь: мешканці яких міст платитимуть більше

Водоканалам не вистачає коштів, щоб повноцінно працювати

В Україні можуть змінитись тарифи на водопостачання. Торкнеться це мешканців не всіх міст країни, а лише восьми з них.

Про це повідомили на порталі Today.ua, пославшись на дані Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Подорожчання тарифів обумовлено тим, що водоканали багато років скаржаться на недофінансування, яке посилилося через війну.

Про майбутнє підвищення тарифів стало відомо з проєкту постанови "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення", який опубліковано на сайті регулятора. Перегляд цін на водопостачання та водовідведення планувався ще 2023 року, але це довелося відкласти. Однак у 2024 році труднощі водоканалів нікуди не поділися.

Підприємствам не вистачає коштів, щоб очищати воду, покривати витрати електроенергії, зарплати співробітникам та інші витрати, а споживачі мають багато боргів. Тому у 2024 році очікується підвищення цін на водопостачання, яке пройде у два етапи: 1 квітня (12% подорожчання) та 1 липня (14% подорожчання).

Вода подорожчає лише у восьми містах: Києві, Черкасах, Броварах, Хмельницькому, Нікополі, Дніпрі, Вінниці та Рівному. Для кожного з міст буде встановлена своя ціна, наприклад, кияни з квітня платитимуть 40,77 грн/кубометр, а з липня — 46,80 грн/кубометр. Питання підвищення тарифів планують розглянути найближчим часом.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні можуть подорожчати одразу кілька тарифів на послуги ЖКГ. Йдеться про газ та електроенергію.