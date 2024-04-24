Вы точно не захотите этого делать: чем грозит попытка намагнитить счетчик на воду

Штраф за магнит на водомере считается одним из самых больших

Оплата коммунальных услуг может занимать большую статью семейного бюджета. Украинцы прибегают к разным методам, чтобы сэкономить на коммунальных платежках, но не всегда эти методы законны.

По разным оценкам, в Украине примерно 5% потребителей занимаются воровством коммунальных услуг. В частности, устанавливают магниты на счетчики воды. Однако наказание за такое мошенничество нивелирует всю экономию. Об этом сообщает юридическое агентство "Турий и Партнеры".

"Сегодня современные приборы учета оборудованы антимагнитной защитой, но потребителям все равно удается использовать такое устройство для остановки работы счетчика. Если вы используете магнит на счетчике воды, последствия могут быть негативными и, в первую очередь, это касается вашего бюджета", — пишет издание.

При этом юристы отмечают, что штраф за магнит на водомере считается одним из самых больших по сумме, по сравнению со штрафными санкциями за другие виды нарушений.

Размер штрафа за намагничивание водомера рассчитывается по утвержденной методике:

Учитывается отчетный период – с момента последней проверки до выявления нарушения

Берется средний показатель расхода воды

Рассчитывается общая сумма

Коммунальщики, как показывает практика, насчитывают до 500 гривен за сутки. А теперь представьте сумму штрафа.

Также, если у контролеров есть основания полагать, что потребитель вмешивается в работу прибора учета, они устанавливают специальную пломбу. Штраф за срыв такой антимагнитной пломбы – до 20 тысяч гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что делать и куда обращаться, если сорвали пломбу на счетчике воды. Медлить не стоит.