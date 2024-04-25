Як часто треба робити повірку квартирних лічильників і хто це може робити

Її здійснюють лише спеціалізовані і сертифіковані компанії

Українці мають оплачувати комунальні послуги в повному обсязі та проводити перевірку лічильників. Причому, все це треба робити вчасно, аби уникнути зайвих нарахувань.

Комунальний концерн "Центр комунального сервісу" (ЦКС) розповів про те, коли необхідно проводити повірку вузлів розподільного обліку води та тепла (квартирних лічильників).

Зазначається, що міжповірочний інтервал (термін роботи приладу обліку до наступної повірки) становить 4 роки від дати виробництва лічильника, яку вказано в технічному паспорті приладу. Або ж повірку слід проводити через 4 роки від дати останньої повірки — вона зазначена в свідоцтві про повірку.

Якщо ж ваш лічильник відповідає встановленим технічним вимогам, ви отримаєте відповідне свідоцтво про повірку. Якщо ж навпаки, то матимете довідку про непридатність приладу і лічильник необхідно замінити на новий.

Варто пам'ятати, що дату, від якої розраховується міжповірочний інтервал, не варто плутати з датою опломбування/встановлення на облік.

Якщо ж лічильник не повірити вчасно, то його буде знято з абонентського обліку. Таким чином постачальники послуг в подальшому не зможуть використовувати показання приладу як підставу для обсягу нарахувань і, як наслідок, нарахування буде здійснюватися за іншими алгоритмами, які визначаються особливостями технічних характеристик будинку.

Тобто:

при наявності вузла комерційного обліку (загальнобудинкового лічильника) за його показаннями;

при відсутності загальнобудинкового лічильника по нормі.

Тоді нарахування будуть вищими, ніж за показаннями квартирного лічильника.

Повірку лічильника здійснюють лише спеціалізовані і сертифіковані компанії. Їх можна обрати самостійно.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні можуть підняти тарифи на світло. За електроенергію платитимемо за європейськими цінами.