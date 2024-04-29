Виглядають дивно: сучасна людина не здогадається, як у СРСР використовували ці речі (фото)

Про дизайн та зручності в СРСР явно не думали

Радянська промисловість працювала серйозно на військову машину, але коли справа заходила про громадян, то тут було не все так райдужно. Багато банальних побутових приладів, якими користувалися на Заході, радянським інженерам виявилися не під силу. Деякі речі з’являлися через десятки років після їхньої першої появи в західних країнах, інші замінювалися досить дивними аналогами.

"Телеграф" розповідає про радянські речі, які, можливо, буде складно впізнати сучасній людині.

Одразу видно — на "дизайні" цієї речі явно зекономили. Виглядає, як інструмент для чогось в гаражі, хоча насправді призначений для прекрасної статі. Це щипці для волосся.

Цей девайс, схожий на деталь із космічних кораблів у фільмах Рідлі Скотта, насправді просто радянська сушарка для рук.

А так виглядав радянський пилосос "Урал".

Радянська кавоварка. На жаль, поки на Заході в деяких будинках вже користувалися домашніми кавомашинами, в СРСР можна було зварити каву в цій. Хоча, в принципі, поява просто кави була вже святом для радянського громадянина. Цей продукт був у великому дефіциті.

Радянський обігрівач.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому жінки в СРСР не знімали шапку в приміщенні.