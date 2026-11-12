Солодкі подарунки за 100-200 грн: який вигідніше купити та що всередині (фото)

Серед наборів Lukas і Roshen є пакування, яке знадобиться після солодощів

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У п’яти новорічних наборах із "Копійочки" за 99–199 грн є батончики, желейні цукерки, суфле та солодощі з горіхами й кокосом. Покупчиня порівняла їхнє наповнення: найдешевший подарунок важить 220 г, а найдорожчий – 410 г.

Користувачка @yulia_musiichuk показала у Threads п’ять придбаних наборів і поділилася враженнями від їхнього вмісту.

Набори за 99 і 129 гривень: батончики та знайомі цукерки

Найбюджетніший Lukas коштував 99 грн за 220 г. Усередині авторка знайшла свою улюблену "Лукасю" та карамельний батончик. Відсутність карамельок вона відзначила як перевагу – цей подарунок отримав від неї схвальну оцінку.

Набір Lukas

Будиночок Roshen – 129 грн за 272 г. Тут враження від наповнення були стриманішими. "Галаретку" й "Ромашку" покупчиня не любить, щодо "Маку" вагається. Натомість "Лінивка" стала для неї плюсом цього набору. Її оцінка стосується саме власних смакових уподобань.

Будиночок Roshen

Подарунки за 139 і 179 гривень: різноманіття та кокосова новинка

"Набір різдвяних емоцій" Lukas коштував 139 грн, його вага – 400 г. У ньому є цукерки з горіхами, кокосом, желейні солодощі та суфле. До такого поєднання авторка не мала зауважень: серед переліченого знайшлися різні начинки й види цукерок.

"Набір різдвяних емоцій" Lukas

Ялинка Roshen за 179 грн важить 386 г. Покупчиня описала її вміст як знайомий із попередніх років: усередині знову є "Ромашка", "Мак" і "Галаретка". З новинок вона виділила кокосові "Флаксі". Цей набір дорожчий за попередній Lukas, хоча важить менше.

Ялинка Roshen

Скарбничка Lukas за 199 гривень: що всередині фаворита

Найдорожчою з п’яти покупок стала скарбничка Lukas – 199 грн за 410 г. У ній авторка знайшла чотири смачні, на її думку, батончики та такі самі солодощі у форматі цукерок. Доповнюють наповнення желейки й суфле. Саме цей подарунок сподобався їй найбільше.

Скарбничка від Lukas

Окрему перевагу скарбнички покупчиня побачила в пакуванні, яке можна використовувати й після того, як солодощі закінчаться.

"Найкраще пакування: цукерки з’їдять, а скарбничка буде корисною!" – написала жінка.

Як повідомляв "Телеграф", солодощі з набору "Roshen", зібрані окремо, коштують приблизно на 54% менше, ніж готовий бокс.