"Плани стійкості не є панацеєю": що не так з підготовкою регіонів до блекаутів

На їх реалізацію передбачено 216,32 млрд гривень

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Формальне виконання планів стійкості не гарантує готовності регіонів до реальних загроз. У Раді ставлять під сумнів якість підготовки документів: чи враховують вони ризики та потреби конкретних громад.

Про це член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Вікторія Гриб розповіла в інтерв’ю "Телеграфу". Детальніше читайте в матеріалі: "Плани стійкості "на папері", проблеми теплокомуненерго та масштабні відключення: у Раді розповіли, на що сподіваються" .

Чому відсоток виконання не дає повної картини

Гриб вважає, що оцінку готовності регіонів не можна зводити до частки виконаних пунктів. Запитання у неї викликає сам підхід до розробки документів: регіонам доручили підготувати плани у визначений строк, однак одного такого доручення недостатньо.

"Наскільки я розумію, єдиної методології розробки цих документів не було. Ще за уряду Юлії Свириденко регіонам доручили підготувати плани й визначили для цього певний строк. Але якісний план потребує часу: необхідно оцінити ризики, визначити пріоритети, прорахувати ресурси й установити реалістичні строки виконання", – сказала народна депутатка.

Парламентська комісія перевірить захисні споруди та підключення трансформаторів Джерело: facebook.com/victoriagryb.public

Окреме питання, яке порушує депутатка, – за якими критеріями документи оцінювали й затверджували. Ці процедури комісія розглядає разом із результатами робіт, щоб встановити, як зміст планів співвідноситься з реальною підготовкою регіонів.

Що затвердила РНБО і як обіцяли оцінювати готовність

Плани розробляв уряд спільно з очільниками обласних військових адміністрацій і керівниками міст. Як повідомив Кабінет Міністрів, загальна вартість їх реалізації становить 216,32 млрд грн, а фінансування передбачено з державного та місцевих бюджетів, а також коштом міжнародної підтримки.

Кожен регіональний план охоплює чотири напрями: захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, безперебійне теплопостачання та водопостачання. Мета цих заходів – забезпечити життя громад в умовах війни та систематичних ударів по енергетиці.

Регіональні плани поєднують захист інфраструктури, розподілену генерацію, тепло- та водопостачання Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

РНБО затвердила плани всіх регіонів, окрім столиці. Київській міській владі доручили доопрацювати та представити реалістичний план проходження наступного опалювального сезону (затверджено 5 серпня, — Ред.). Керівникам областей і міст визначили персональну відповідальність за виконання затверджених документів.

Що перевіряє парламентська комісія

Практичний бік виконання планів показує порядок денний засідання ТСК, який опублікувала Верховна Рада. Комісія планує розглянути обсяг реалізованих заходів у Київській області та перспективи завершення невиконаних робіт в опалювальному сезоні 2026/2027 року.

Окремим пунктом передбачено перевірку завершення захисних конструкцій і підключення силових трансформаторів на підстанціях "Тарасівка", "Мирна", "Яготин", "Зоря", "Княжичі", "Роток" і "Чабани". Остаточні висновки щодо планів стійкості Гриб має намір зробити за результатами роботи комісії.

"Головне – чи забезпечені люди світлом, теплом і водою та чи зможуть критичні об’єкти працювати в умовах тривалих відключень. Саме це має бути мірилом стійкості", – наголосила вона.

Як повідомляв "Телеграф", закупівлі обладнання для ремонту критичної інфраструктури можуть затримуватися на сім-вісім місяців, що ускладнює оцінку реальної здійсненності планів стійкості. За оцінкою експерта, у лютому-березні 2027 року Україні може не вистачити обладнання для ремонту.