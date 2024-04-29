Выглядят странно: современный человек не догадается, как в СССР использовали эти вещи (фото)

О дизайне и удобствах в СССР явно не думали

Советская промышленность работала серьезно на военную машину, но когда дело заходило о гражданах, то тут было уже не все так радужно. Многие банальные бытовые приборы, которыми пользовались на Западе, советским инженерам оказались не под силу. Некоторые вещи появлялись спустя десятки лет после их первого появления в западных странах, другие заменялись довольно странными аналогами.

"Телеграф" рассказывает о советских вещах, которые, возможно, будет сложно узнать современному человеку.

Сразу видно — на "дизайне" данной вещи явно сэкономили. Выглядит, как инструмент из гаража, хотя на самом деле предназначен для прекрасного пола. Это щипцы для волос.

Этот девайс, похожий на деталь из космических кораблей в фильмах Ридли Скотта, — на самом деле просто советская сушилка для рук.

А так выглядел советский пылесос "Урал".

Советская кофеварка. К сожалению, пока на Западе в некоторых домах уже во всю пользовались домашними кофемашинами, в СССР можно было сварить кофе в этом. Хотя, в принципе, появление просто банки кофе было уже праздником для советского гражданина. Этот продукт был в большом дефиците.

Советский обогреватель.

Напомним, ранее мы писали о том, почему женщины в СССР не снимали шапку в помещении.