Тихий океан змінює колір через людей: вчені б'ють на сполох (фото)

Дослідники зіставили три незалежні масиви супутникових спостережень за 20 років

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У районі Великої тихоокеанської сміттєвої плями вода стала відбивати більше синього та зеленого світла. Учені припускають, що за цією зміною стоїть накопичення мікропластику.

Про результати дослідження повідомляє BILD. Роботу опубліковано в науковому журналі Nature, і вона присвячена змінам оптичних властивостей води в північній частині Тихого океану.

Що виявили супутники над сміттєвою плямою

Усі три незалежні масиви даних показали одну тенденцію: за останні 20 років вода в районі скупчення сміття поступово ставала яскравішою в синьому та зеленому діапазонах спектра. Така картина відповідає ефекту, який створюють дрібні пластикові частинки у воді.

Зміни ледь помітні – поки що їх вдається відстежувати лише за допомогою чутливих супутникових приладів. Ідеться про посилення відбитого сонячного світла, а не про самостійне світіння океану.

Велика тихоокеанська сміттєва пляма – це область, де течії збирають плавучі відходи. Сміття розподілене у воді, причому частина забруднення складається з дрібних фрагментів, які важко розгледіти з поверхні.

Супутникові прилади фіксують зміни кольору, непомітні з берега/Фото: Getty Images

Як пластикові частинки впливають на відтінок води

Мікропластиком називають частинки пластмаси розміром менш як п’ять міліметрів. Вони здатні розсіювати сонячне світло й змінювати його відбиття від води. Через це океан може здаватися світлішим і набувати блакитно-бірюзового відтінку.

Дрібні пластикові частинки здатні змінювати відбиття сонячного світла у воді/Фото: Getty Images

Супутникові прилади вимірюють світло в різних діапазонах спектра. Зіставлення таких вимірювань дає змогу виявляти поступові зміни, непомітні під час звичайного спостереження з берега чи судна.

Саме поєднання двох сигналів – посилення синього та зеленого відбиття – стало важливою частиною дослідження. За допомогою моделювання вчені перевірили, наскільки спостережувана картина узгоджується з наявністю пластикових частинок і природними змінами складу води.

Моделювання допомагає зіставити вплив пластикових частинок і природних компонентів води Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чому колір води залежить не лише від пластику

На відбиття сонячного світла також впливають водорості, планктон, органічні речовини та мінеральні частинки. Тому дослідники розглядали мікропластик як одне з пояснень виявленої тенденції.

Моделювання показало: одночасне посилення синього та зеленого відбиття більш ніж у чотири рази ймовірніше за наявності мікропластику, ніж у разі зміни лише природних чинників. Цей результат підтверджує запропонований ученими зв’язок між забрудненням і кольором океану.

Великі пластикові відходи з часом розпадаються на дрібніші фрагменти під дією сонячного світла та механічного впливу. Тому видиме сміття на поверхні та узбережжях – лише частина пластикового забруднення водного середовища.

Великі пластикові відходи з часом стають джерелом дрібних фрагментів

Як повідомляв "Телеграф", тернопільські майстри плетуть зі старих пластикових пляшок кошики та інші речі, які можуть служити роками. Цей приклад показує можливість повторного використання пластику.