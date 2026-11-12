Тихий океан змінює колір через людей: вчені б'ють на сполох (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Дослідники зіставили три незалежні масиви супутникових спостережень за 20 років
У районі Великої тихоокеанської сміттєвої плями вода стала відбивати більше синього та зеленого світла. Учені припускають, що за цією зміною стоїть накопичення мікропластику.
Про результати дослідження повідомляє BILD. Роботу опубліковано в науковому журналі Nature, і вона присвячена змінам оптичних властивостей води в північній частині Тихого океану.
Що виявили супутники над сміттєвою плямою
Усі три незалежні масиви даних показали одну тенденцію: за останні 20 років вода в районі скупчення сміття поступово ставала яскравішою в синьому та зеленому діапазонах спектра. Така картина відповідає ефекту, який створюють дрібні пластикові частинки у воді.
Зміни ледь помітні – поки що їх вдається відстежувати лише за допомогою чутливих супутникових приладів. Ідеться про посилення відбитого сонячного світла, а не про самостійне світіння океану.
Велика тихоокеанська сміттєва пляма – це область, де течії збирають плавучі відходи. Сміття розподілене у воді, причому частина забруднення складається з дрібних фрагментів, які важко розгледіти з поверхні.
Як пластикові частинки впливають на відтінок води
Мікропластиком називають частинки пластмаси розміром менш як п’ять міліметрів. Вони здатні розсіювати сонячне світло й змінювати його відбиття від води. Через це океан може здаватися світлішим і набувати блакитно-бірюзового відтінку.
Супутникові прилади вимірюють світло в різних діапазонах спектра. Зіставлення таких вимірювань дає змогу виявляти поступові зміни, непомітні під час звичайного спостереження з берега чи судна.
Саме поєднання двох сигналів – посилення синього та зеленого відбиття – стало важливою частиною дослідження. За допомогою моделювання вчені перевірили, наскільки спостережувана картина узгоджується з наявністю пластикових частинок і природними змінами складу води.
Чому колір води залежить не лише від пластику
На відбиття сонячного світла також впливають водорості, планктон, органічні речовини та мінеральні частинки. Тому дослідники розглядали мікропластик як одне з пояснень виявленої тенденції.
Моделювання показало: одночасне посилення синього та зеленого відбиття більш ніж у чотири рази ймовірніше за наявності мікропластику, ніж у разі зміни лише природних чинників. Цей результат підтверджує запропонований ученими зв’язок між забрудненням і кольором океану.
Великі пластикові відходи з часом розпадаються на дрібніші фрагменти під дією сонячного світла та механічного впливу. Тому видиме сміття на поверхні та узбережжях – лише частина пластикового забруднення водного середовища.
Як повідомляв "Телеграф", тернопільські майстри плетуть зі старих пластикових пляшок кошики та інші речі, які можуть служити роками. Цей приклад показує можливість повторного використання пластику.