У МЗС зʼявилась віртуальна представниця, яку створив штучний інтелект: чим вона займатиметься (відео)

Її прототипом стала реальна людина

У Міністерства закордонних справ України зʼявилась представниця, яку згенерував штучний інтелект – Вікторія Ші ("ШІ" – штучний інтелект). Вона коментуватиме консульську інформацію для ЗМІ.

Про це йдеться у повідомленні МЗС. Зазначається, що також для захисту від підробки на відео з Вікторією Ші буде зображено QR-код, який вестиме на текстову версію того ж самого коментаря на офіційній сторінці МЗС.

За даними дипломатичного відомства, представниця була створена на основі реальної людини – української співачки Розалі Номбре, яку відзняли та оцифрували.

У МЗС наголошують, що консульська представниця та її реальний прототип є двома різними особами, а з офіційними коментарями від імені консульської служби МЗС виступає лише цифрова особа Вікторія Ші.

"Моє імʼя символізує нашу головну мету — перемогу України, а прізвище — штучний інтелект, який мене створив. Моя робота полягатиме в донесенні до громадськості оперативної та перевіреної інформації консульського департаменту МЗС України. Я повідомлятиму журналістам новини про роботу консулів із захисту прав та інтересів громадян України за кордоном, реагування на інциденти чи надзвичайні ситуації та інші новини", — заявила представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші в своєму вітальному відеозверненні.

Коментарі Вікторії Ші зʼявлятимуться на офіційних ресурсах МЗС України, вебсайті та сторінках в соцмережах, а також передаватимуться журналістам пресслужбою МЗС.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив, що активне використання технологій штучного інтелекту в роботі МЗС — це не примха, а вимога воєнного часу. Адже для того, щоб досягати необхідних для країни результатів, потрібно пришвидшувати всі процеси та бути на крок попереду.

"Створення цифрової консульської представниці — це частина ширшої стратегії з системного впровадження передових технологій з використанням штучного інтелекту в МЗС України. Дипломатія не лише в Україні, але і в усьому світі завжди була консервативною сферою, яка останньою впроваджувала інновації. Ми змінюємо це. Українська дипломатія зараз посилює свої спроможності і робить технологічний стрибок, якого досі не зробила жодна дипломатична служба в світі", — заявив міністр.

Водночас у міністерстві наголосили, що консульська представниця не є заміною речника МЗС України.

"Після завершення терміну перебування на цій посаді Олега Ніколенка МЗС вже провело конкурс на заміщення цієї вакансії. Його переможець наразі вже визначений і проходить необхідні процедури спецперевірок", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що українські чоловіки, які перебувають за кордоном, після уточнення своїх військово-облікових даних матимуть можливість отримати консульські послуги. Проте це стосуватиметься лише тих, хто має на це правові підстави.