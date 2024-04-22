"Заплатив цілих $27 мільйонів": в РНБО спростували фейк росіян про Єрмака

Дезінформацію оприлюднили під виглядом сюжету BBC

Російські пропагандисти розповсюджують неправдиву інформацію про голову Офісу президента Андрія Єрмака. Ворожі ресурси публікують сюжет від імені BBC, буцімто журналісти Bellingcat з'ясували, що очільник ОП начебто заплатив 27 млн доларів за те, щоб потрапити до топ-100 найвпливовіших людей за версією журналу TIME.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України. Зазначається, що насправді цей сюжет є черговим фейком російських пропагандистів.

"По-перше, журналісти Bellingcat не робили подібних розслідувань, назвавши поширюваний ролик фейком. По-друге, на офіційних сторінках ВВС цей сюжет також відсутній", — йдеться у повідомленні.

У ЦПД зазначили, що російська пропаганда вже не вперше, намагаючись надати своїм фейкам більшої достовірності, поширює їх від імені авторитетних видань. Підкреслюється, що всі підроблені відео мають схожі шаблони з використанням графіки міжнародних медіа й титрів без озвучування тексту. У центрі заявили, що, поширюючи таку брехню, ворожі пропагандисти намагаються дискредитувати керівника Офісу президента та українську владу загалом.

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак увійшов до ТОП-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time. Автором статті про нього став колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.