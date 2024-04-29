"Примусити РФ до миру": росіяни перекрутили слова Зеленського та запустили новий фейк

Ворог намагається використати, щоб посіяти занепадові настрої в українському суспільстві, використовуючи дезінформаційні меседжі

Навколо заяви президента України Володимира Зеленського про шлях до миру, який розпочнеться у червні 2024 року, розійшлися чутки про нібито підготовку до мирних переговорів з РФ на початку літа. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Зокрема, поширюється неправдива теза про те, що нібито Зеленський анонсував початок мирних переговорів у червні цього року. Про це пише центр протидії дезінформації.

"Насправді президент заявив: "Світова більшість має змусити РФ до миру і може це зробити. Саме у червні може розпочатися шлях до справедливого миру", — пояснили в ЦПД.

Йдеться про саміт за Українською формулою миру у Швейцарії, який стане майданчиком для обговорення майбутнього мирного процесу. Росія не братиме участі у цьому заході. Тому ні про який "заключення миру" не йдеться.

Такі меседжі ворог намагається використати, аби посіяти занепадницькі настрої в українському суспільстві. При цьому в ЦПД звертаються до громадян і просять не вірити неперевіреним джерелам, а натомість приймати інформацію лише від верифікованих джерел.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що глава МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що країні потрібна подвійна стратегія, щоб примусити диктатора Володимира Путіна до переговорів.