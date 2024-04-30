Росіяни запустили фейк про викид радіації на АЕС в Україні: офіційна заява "Енергоатому"

Українців просять вірити лише інформації з офіційних джерел

Інформація про те, що на Хмельницькій АЕС нібито сталася "позаштатна ситуація", через що підвищився рівень радіації у Хмельницькій та Рівненській областях, виявилася фейковою. Атомна електростанція працює у штатному режимі та жодного витоку радіації не зафіксовано.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької АЕС та ДП "Енергоатом". Щоб заспокоїти громадян, було опубліковано також актуальний рівень радіації.

"Радіаційний стан навколо Хмельницької АЕС 30 квітня 2024 року на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах перебуває на рівні, що відповідає нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень. Зауважень до роботи обладнання немає", — сказано в повідомленні пресслужби.

В "Енергоатомі" додали, що жодних позаштатних ситуацій на ХАЕС не фіксувалося. А подібні повідомлення говорять про те, що росіяни використовують будь-яку нагоду, щоб дестабілізувати ситуацію всередині України, дискредитувати державну владу та послабити здатність протистояти окупантам.

"Питання інформаційної безпеки, що є національною безпекою країни, є важливим під час повномасштабної війни. Тому закликаємо громадян користуватися лише перевіреною інформацією з офіційних джерел і не поширювати фейки", — додали у відомстві.

Також Хмельницька АЕС опублікувала значення гамма-фону станом на 14:12 30 квітня:

Плужне 0.07 мкЗв/год

Білотин 0.09 мкЗв/год

Дірка 0.09 мкЗв/год

Славута 0.06 мкЗв/год.

Комарівка 0.06 мкЗв/год.

Рибгосп 0.07 мкЗв/год

Полянь 0.09 мкЗв/год

ЦПК (центральний пост контролю, Нетішин) 0.06 мкЗв/год.

Кривин 0.09 мкЗв/год.

Нетішин 0.08 мкЗв/год

Острог 0.08 мкЗв/год

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