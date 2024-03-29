"Укрпошта" присвятила марку теракту у "Крокусі"? Росіяни вигадали новий божевільний фейк

Чергова брехня ворожої пропаганди

Росіяни знову запустили фейк, пов’язаний з терактом у "Крокус Сіті Холл". Минулого разу вони показали діпфейк з екссекретарем РНБО Олексієм Даніловим, а тепер поширюють інформацію про "поштові марки" з будівлею концерт-залу, яка палає, та написом "Розплата невідворотна".

Росіяни заявляють, що нібито це марки від "Укрпошти". Про цей фейк повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

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"Росіяни з усією серйозністю поширюють фото поштових марок буцімто від "Укрпошти", на яких зображено палаючий "Крокус Сіті Хол" та міститься підпис "Розплата невідворотна". Ці марки є фейковими та жодного відношення до "Укрпошти" не мають", ― йдеться у повідомленні.

Нібито такі марки випустила "Укрпошта"

Росія не вперше намагається знайти "український слід" у теракті в "Крокусі". Україну у причетності до нього неодноразово звинувачував російський диктатор Володимир Путін. Експерти вважають, що це хороша можливість для Кремля підготувати населення до ескалації війни.

Зазначимо, раніше у ЦПД склали список акаунтів у соцмережі TikTok, які поширюють ворожі наративи. Згідно з даними на 27 березня, у тому переліку було 83 облікових записи. Це переважно російські пропагандистські видання та журналісти. Проте є в переліку відомі українці, зокрема політики. Список буде продовжуватись.

Раніше був складений подібний перелік акаунтів у Telegram. У ньому було 355 каналів, які поширювали тези російської пропаганди та підігравали ворогу.

Як ми повідомляли, Буданов вважає, що російську пропаганду неможливо перемогти. На цю сферу влада РФ виділяє величезні суми.