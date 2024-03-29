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"Укрпошта" присвятила марку теракту у "Крокусі"? Росіяни вигадали новий божевільний фейк

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Насправді такі марки не існують Новина оновлена 29 березня 2024, 15:53
Насправді такі марки не існують. Фото Колаж "Телеграфу"

Чергова брехня ворожої пропаганди

Росіяни знову запустили фейк, пов’язаний з терактом у "Крокус Сіті Холл". Минулого разу вони показали діпфейк з екссекретарем РНБО Олексієм Даніловим, а тепер поширюють інформацію про "поштові марки" з будівлею концерт-залу, яка палає, та написом "Розплата невідворотна".

Росіяни заявляють, що нібито це марки від "Укрпошти". Про цей фейк повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

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"Росіяни з усією серйозністю поширюють фото поштових марок буцімто від "Укрпошти", на яких зображено палаючий "Крокус Сіті Хол" та міститься підпис "Розплата невідворотна". Ці марки є фейковими та жодного відношення до "Укрпошти" не мають", ― йдеться у повідомленні.

Марки з палаючим "Крокус Сіті Холл" виявились фейком
Нібито такі марки випустила "Укрпошта"

Росія не вперше намагається знайти "український слід" у теракті в "Крокусі". Україну у причетності до нього неодноразово звинувачував російський диктатор Володимир Путін. Експерти вважають, що це хороша можливість для Кремля підготувати населення до ескалації війни.

Зазначимо, раніше у ЦПД склали список акаунтів у соцмережі TikTok, які поширюють ворожі наративи. Згідно з даними на 27 березня, у тому переліку було 83 облікових записи. Це переважно російські пропагандистські видання та журналісти. Проте є в переліку відомі українці, зокрема політики. Список буде продовжуватись.

Раніше був складений подібний перелік акаунтів у Telegram. У ньому було 355 каналів, які поширювали тези російської пропаганди та підігравали ворогу.

Як ми повідомляли, Буданов вважає, що російську пропаганду неможливо перемогти. На цю сферу влада РФ виділяє величезні суми.

Теги:
#Росія #Пропаганда #Укрпошта #Крокус Сіті Хол #Фейки #ЦПД